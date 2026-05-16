Wohlergehen der Vögel im Sinn Tanya Müller hat ein Herz für Limburgs Tauben 16.05.2026, 10:00 Uhr

i Tanya Müller aus Lindenholzhausen rettet verletzte Tauben. Einige wurden nach ihren Angaben sogar angeschossen. Lucas Concas

Tauben sind in Limburg ein Streitthema. Jemand, der sich dem Schutz der Tiere verschrieben hat, ist Tanya Müller. Sie kümmert sich um die oft geschmähten Vögel.

„Fütter die Vögelchen, sie haben es schwer“, wer kennt es nicht, das Lied aus Mary Poppins. Die „Vogelfrau“ singt es auf den Stufen vor St. Pauls in London – es gilt als Metapher für Nächstenliebe und Freundlichkeit. Die „little birds“ im Disney-Klassiker aus dem Jahr 1964 sind Tauben und die sind einer der großen Streitpunkte in Limburg.







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