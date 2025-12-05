Dieseldesaster mit Happy End Tankdrama an der Lahnsteiner Shell‑Station: Wer haftet? Mira Zwick 05.12.2025, 14:19 Uhr

i Wasser war in den Diesel-Bodentank gelangt. Shell reagierte sofort und übernimmt Verantwortung für Schäden. Marta Fröhlich

Nach einem Tankstopp in Lahnstein blieben mehrere Autos liegen – Ursache: Wasser im Diesel. Wer kommt für den Schaden auf? Kann an der Tankstelle wieder Diesel getankt werden? Shell gibt Antworten auf die drängenden Fragen.

Am Samstag, 29. November, konnten mehrere Autos nach einem Tankstopp an der Lahnsteiner Shell-Tankstelle an der B42 auf den umliegenden Straßen plötzlich nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Nach eigener Aussage wurde das Unternehmen am Samstag, 29.







