Tankdrama an der Lahnsteiner Shell‑Station: Wer haftet?

Nach einem Tankstopp in Lahnstein blieben mehrere Autos liegen – Ursache: Wasser im Diesel. Wer kommt für den Schaden auf? Kann an der Tankstelle wieder Diesel getankt werden? Shell gibt Antworten auf die drängenden Fragen.
Lesezeit 2 Minuten
Am Samstag, 29. November, konnten mehrere Autos nach einem Tankstopp an der Lahnsteiner Shell-Tankstelle an der B42 auf den umliegenden Straßen plötzlich nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Nach eigener Aussage wurde das Unternehmen am Samstag, 29.