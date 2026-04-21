Ritter, Bier und Bücher treffen auf der Marksburg am 23. April zusammen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Flohmarkt, neuem Burgbier und historischen Einblicken. Ein Highlight ist der Bierstachel.
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Ritter und Bier? Die beiden passen trefflich zusammen, und das nicht nur, weil Gerstensaft schon vor Hunderten Jahren, als Ritter durch die Lande ritten, zu den Grundnahrungsmitteln gehörte. Der Zufall wollte es, dass am 23. April nicht nur der Tag des Bieres ist, sondern auch der Tag des Ritters.