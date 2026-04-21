Mittelalter trifft Genuss
Tag des Biers & Ritters auf der Marksburg am 23. April
Rund um den Tag des Biers, des Ritters und dem Welttag des Buchs haben sich (von links) Michael Kirchschlager, Christian Frey un
Rund um den Tag des Biers, des Ritters und dem Welttag des Buchs haben sich (von links) Michael Kirchschlager, Christian Frey und Markus Fohr ein besonderes Programm überlegt.
Mira Zwick

Ritter, Bier und Bücher treffen auf der Marksburg am 23. April zusammen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Flohmarkt, neuem Burgbier und historischen Einblicken. Ein Highlight ist der Bierstachel.

Lesezeit 3 Minuten
Ritter und Bier? Die beiden passen trefflich zusammen, und das nicht nur, weil Gerstensaft schon vor Hunderten Jahren, als Ritter durch die Lande ritten, zu den Grundnahrungsmitteln gehörte. Der Zufall wollte es, dass am 23. April nicht nur der Tag des Bieres ist, sondern auch der Tag des Ritters.

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