Wohnungsdurchsuchungen und Festnahmen verdächtiger Personen finden gerne mal früh morgens statt, unter anderem, um einigermaßen sicher zu sein, die betreffenden Personen noch zu Hause anzutreffen, aber auch, um in den frühen Tagesstunden durch den Überraschungseffekt auf wenig Widerstand zu stoßen. So geschehen am 14. März des vergangenen Jahres in Nassau. Gegen 6 Uhr klingelte eine Einsatzgruppe der Bereitschaftspolizei Koblenz an der Tür einer syrischen Familie. Gemeinsam mit den Kollegen der Kriminalpolizei Montabaur hatte sie den Auftrag, im Zusammenhang mit einer Diebstahlserie einen Verdächtigen festzunehmen. Dabei handelte es sich um den jüngsten Sohn der Familie. Geöffnet wurde die Tür von der Mutter der Familie, die des Deutschen nicht ausreichend mächtig war und deshalb nicht verstand, was die Beamten vorhatten. Nachdem sich die Polizisten Zutritt zur Wohnung verschafft und den Gesuchten in seinem Schlafzimmer festgenommen hatten, schien die Angelegenheit zunächst erledigt. Doch durch die Begleitumstände des Einsatzes wurde dieser komplizierter als erwartet. Und landete vor dem Amtsgericht Diez.

Familie versucht, Festnahme zu verhindern

„Von Anfang an herrschte lautes Geschrei, insbesondere durch die Mutter und die beiden weiteren Söhne der Familie, die den Einsatz lautstark in ihrer Sprache begleiteten“, schilderte einer der Bereitschaftspolizisten bei seiner Zeugenaussage die damalige Situation. Die Atmosphäre sei „unfassbar aggressiv“ gewesen und habe sich letztendlich erst etwas beruhigt, als später die Kollegen der Kriminalpolizei dazugekommen seien und den Verhafteten abgeführt hätten. Um die Lage zuvor bereits zu entschärfen, habe er versucht, einen der beiden weiteren Söhne aus dem Zimmer des Festgenommenen zu drängen und in den Flur abzuführen. In diesem Moment sei er von hinten an der Schutzweste zurückgerissen worden, sodass sich der Mann von ihm losreißen und Richtung Haustür laufen konnte. Im Taumeln, so der Beamte, habe er erkennen können, dass sich direkt hinter ihm die fortlaufend schreiende Mutter befand, die wohl die vermeintliche Festnahme auch dieses Sohnes befürchtete und verhindern wollte.

Dieser lief bei seiner „Flucht“ allerdings einem weiteren Bereitschaftspolizisten in die Arme, der ihn zu Boden brachte und dort fesseln wollte. Dabei leistete der junge Mann jedoch hartnäckig Widerstand, presste Arme und Hände fest unter den Bauch. Nur mit Mühe gelang es dem Polizisten, den rechten Arm des Mannes unter dem Körper hervorzuziehen. Dabei fügte der am Boden liegende ihm einen knöchernen Ausriss am Daumen zu, der einige Wochen später operiert und in den Folgemonaten mit Physiotherapie behandelt werden musste. Noch heute klagt der Beamte über leichte Einschränkungen beim Gebrauch seiner Hand.

Geldstrafen für Widerstand gegen die Polizisten

Für den Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten und die schwerwiegende Körperverletzung hatten sich die heute 50-jährige Mutter und ihr 24-jähriger Sohn nun vor dem Amtsgericht Diez zu verantworten. Während der junge Mann weitgehend geständig war, zeigte sich seine Mutter zunächst weniger einsichtig. Meinte sie anfangs „Kann sein, dass ich den Polizisten angefasst habe“, leugnete sie im weiteren Verlauf der Verhandlung jeden körperlichen Kontakt zu den Beamten. Schließlich drohte sogar eine (kostspielige) Fortsetzung des Verfahrens mit weiteren Terminen für zusätzliche Zeugenbefragungen. Nach einer kurzen Unterbrechung der Sitzung und Rücksprache mit ihrem mitangeklagten Sohn, der sich von einem Anwalt verteidigen ließ, gab sie schließlich zu: „Es mag sein, dass ich ihn (den Polizisten) festgehalten habe.“ Diese Aussage genügte der Oberamtsanwältin als Teilgeständnis. Sie forderte im Namen der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe für die Mutter von 750 Euro (50 Tagessätze) und für den Sohn von 9000 Euro (150 Tagessätze).

Wegen der seiner Meinung nach sichtlichen Überforderung der Familie bei dem Polizeieinsatz und die dadurch verursachte Dynamik des Geschehens plädierte der Verteidiger auf ein mildes Urteil. Auch der Vorsitzende Richter zeigte durchaus Verständnis für die damalige Ausnahmesituation, in der sich die Familie befunden habe. Doch sah er im Verhalten des 24-Jährigen einen „massiven Widerstand“, mit dem er die Verletzung des Polizisten vorsätzlich „in Kauf genommen“ habe. An die Mutter gewandt warnte er für die Zukunft eindringlich: „Finger weg von den Polizeibeamten!“ Er verhängte gegen sie eine Geldstrafe von 900 Euro (50 Tagessätze) und gegen den Sohn von 7800 Euro (130 Tagessätze). Die Verurteilten, die beide erstmals vor Gericht waren, akzeptierten das Urteil und verzichteten auf eine Berufung.