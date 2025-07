SV-Halle am Wirt in Diez offenbart ihre Geheimnisse

6,3 Millionen Euro wird die Sanierung der SV-Halle am Wirt in Diez kosten. Einige Bürger haben daher immer noch Zweifel am Sinn der Maßnahme. Nun gab es im Stadtrat erstmals Bilder von jahrzehntelang verborgen Zollingerdachkonstruktion.

Absperrungen und große Müllcontainer draußen – aufgestellte Metallgerüste drinnen in der Halle: Die Sanierungsarbeiten der SV-Halle am Wirt in Diez haben sichtbar begonnen. Noch aber steht eine wichtige Entscheidung aus: Kann das historische Zollingerdach erhalten werden? Die aus den 1920er-Jahren stammende filigrane Lamellendachkonstruktion ist zwar nicht denkmalgeschützt, aber ein echter Hingucker, wovon sich nun auch Teilnehmer der jüngsten Stadtratssitzung überzeugen konnten.

„Für 2025 stehen Mittel in Höhe von 3.805.000 Euro zur Verfügung. Eine Verpflichtungserklärung über 828.600,00 Euro ist für 2026 genehmigt.“

Bei insgesamt etwa 6 Millionen Euro Baukosten müssen daher laut Verwaltung 1,7 Millionen Euro über eine erweiterte Verpflichtungserklärung nachfinanziert werden.

Denn auf der Tagesordnung stand erneut der aktuelle Planungsstand der energetischen Sanierung der Halle. Darüber berichtete Architekt Till von Mackensen vom mit den Planungen beauftragten Darmstädter Architekturbüro pwpMAS – und er hatte Fotos mitgebracht. Denn in den vergangenen Wochen hatten Arbeiter die Innenverschalung der Dachkonstruktion abgenommen. Jenseits von historischen Aufnahmen hatte bisher kaum einer der Anwesenden die darunter verborgenen, in wabenförmigen Lamellen angeordneten Hölzer mit eigenen Augen gesehen. Denn die Innenverkleidung hing da geschätzt schon seit etwa 60 oder 70 Jahren. „Ich bin zwar alt, aber noch nicht so alt“, winkte auch einer der altgedienten Ratsmitglieder ab, der die Halle bisher auch nicht ohne Innenverkleidung kannte.

Umstrittene 2 Millionen Euro Mehrkosten

Das Projekt Hallensanierung ist in Diez jedoch nicht unumstritten. So wurde in den vergangenen Monaten noch einmal offene Kritik von Bürgern laut, als bekannt wurde, dass die im Jahr 2023 auf rund 4 Millionen Euro bezifferten Ausgaben nun auf 6.380.018,98 Euro angestiegen sind. Ein Preisanstieg von rund 2,4 Millionen Euro, dessen Ursachen Till von Mackensen bereits Ende Mai im Bauausschuss erklärt hat. Demnach steigen zum Beispiel Baunebenkosten wie Planungsleistungen oder Gutachten um geschätzt knapp 400.000 Euro. Den größten Teil der Mehrkosten machen aber mit 1 Million Euro zusätzliche Leistungen wie Barrierefreiheit, Neuordnung der Nebenräume für ein großes Foyer im Empfangsbereich oder die Erneuerung des Sportbodens aus. Wer aber bezahlt das?

i Nach einem Starkregenereignis 2023 wurde das beschädigte Hallendach notdürftig geflickt. Johannes Koenig (Archiv)

„Für 2025 stehen Mittel in Höhe von 3.805.000 Euro zur Verfügung“, heißt es in der Beschlussvorlage. „Eine Verpflichtungserklärung über 828.600 Euro ist für 2026 genehmigt.“ Für die Differenz von 1.746.418,98 Euro ist laut Verwaltung eine Nachfinanzierung erforderlich. Diese soll durch eine Erhöhung der bereits erwähnten Verpflichtungserklärung gedeckt werden, und auch wenn die Stadt die 6-Millionen-Euro-Investition erst einmal durch ihren Haushalt abdecken muss, so bleibt sie doch nicht allein auf den Kosten sitzen. Denn das Land Rheinland-Pfalz fördert die energetische Sanierung mit 2.165.748,12 Euro. Was aber auch schon für Frust gesorgt hat, denn viele Extra-Wünsche und Ideen sind nicht umsetzbar, ohne die Förderung zu gefährden. Denn jede Maßnahme, die in irgendeiner Weise die energetische Sanierung der Hülle „angreift“, wie zum Beispiel ein möglicher Anbau, würde „einkassiert“.

Dacherhalt noch nicht abschließend geklärt

Wie schon erwähnt, noch nicht abschließend geklärt ist, ob das Zollingerdach erhalten werden kann. „Denn beim Starkregenereignis am 12. September 2023 hielt das Dach der Halle nicht mehr stand. Die Wassermassen flossen ungehindert durch die Halle“, hatte mal Stadtbürgermeisterin Annette Wick in einer Rückschau die Hintergründe geschildert. Damals wurde das Dach notdürftig repariert. Entsprechend groß waren die Fragezeichen, wie stark die Schäden im Dachinnern sind. Laut Till von Mackensen legen die bisherigen Untersuchungen aber nahe, dass sich da die Kosten wahrscheinlich in Grenzen halten und nur vergleichsweise wenige Balken ausgetauscht werden müssen. Demnächst sollen außerdem mehrere der dort verbauten Stahlbolzen entnommen und untersucht werden. Mit dieser Untersuchung gehe man einen Extra-Schritt, betont der Architekt, denn oftmals führe man in solchen Fällen nur eine äußerliche Beschau durch und bringe bei Bedarf Rostschutzmittel an. Größere Einwände gab es in der Sitzung dann auch nicht, und der Rat stimmte daher der Weiterführung der Sanierungsplanung zu.

Rahmenbedingungen der Nutzung der SV-Halle

Grundlegend für die Planungen zur Sanierung der SV-Halle ist das vorhandene Nutzungsprofil. Demnach handelt es sich laut Till von Mackensen um eine Sport- und Veranstaltungshalle, in der aber zum Beispiel kein Wettkampfsport und keine Zuschauertribüne vorgesehen sind. Eine „wesentliche Erweiterung“ ist ebenfalls nicht geplant, das Flächenangebot ist daher endlich. Weitere Eckpunkte sind die Anpassung der Sanitärbereiche, eine fortgesetzte Bühnennutzung, die Herstellung von Barrierefreiheit sowie eine Besucherzahl von etwa 450 Personen im Saal, je nach Bestuhlung. Im Fall einer Aufstellung temporärer zusätzlicher WC-Anlagen wären sogar maximal 600 möglich, so die Vorstellungen.