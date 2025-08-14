„Liebe kennt keine Entfernung“: Diesem Motto folgend hat Markus Schmalbach, Fan von Borussia Mönchengladbach aus Italien, eine Jubiläumstour über 1250 Kilometer durch Europa absolviert. Mit dem Rennrad. Eine Station dieser Tour lag am Mittelrhein.

Es war ein einzigartiger Tag und ein ganz besonderes Erlebnis: Der Borussia-Fanclub Loreley ´78 hat kürzlich Besuch von Markus Schmalbach aus Treviso in Italien bekommen. Weil sein Liebingsclub Borussia Mönchengladbach am 1. August stolze 125 Jahre alt wurde, machte Schmalbach eine Jubiläumstour über 1250 Kilometer – mit dem Rennrad. Schmalbach besucht zwölf Fanclubs in fünf Ländern. Einer der zwölf Fanclubs, die er auf seiner Tour besuchte, war der Borussia-Fanclub Loreley ´78. Dort zeigt man sich auch zwei Wochen später noch begeistert von der Begegnung mit „Superfan“ Schmalbach, der seit mehr als 20 Jahren in Italien lebt. Die Verbindung zu seiner Borussia aber hat er nie einschlafen lassen.

Sein Motto: „Liebe kennt keine Entfernung“

„Es war wirklich eine ganz tolle Begegnung“, berichtet Jürgen Nickel vom Fanclub Loreley ´78. Am Abend des 30. Juli war Schmalbach mit seinem Rennrad in der Loreleystadt angekommen und von Mitgliedern des Fanclubs begeistert empfangen worden. Anschließend schwelgte man in Erinnerungen über den gemeinsamen Lieblingsclub, ein Gruppenfoto wurde gemacht, ein Mitbringsel gab es ebenfalls. Doch ewig Zeit blieb nicht, schließlich musste Schmalbach noch einige Kilometer bis zum Ziel absolvieren. Der 59-Jährige war in den 1970er-Jahren erstmals als Fan auf dem Bökelberg. Als „Auslandsborusse“ liegt ihm das Motto „Liebe kennt keine Entfernung“ besonders am Herzen, und so erreichte er am 1. August samt Rennrad tatsächlich die Heimspielstätte der Gladbacher, den Borussia Park.

Auch in der neuen Saison geht’s wieder zu Borussia-Spielen

„Dort konnte er dem Präsidenten von Borussia Mönchengladbach die in einer Glasmanufaktur in Venedig eigens angefertigte Glas-Trophäe persönlich übergeben“, berichtet Jürgen Nickel. Der zeigt sich weiter mächtig stolz, dass der Fanclub von der Loreley Teil der Tour über 1250 Kilometer und 12.500 Höhenmeter war. Immerhin ist man der drittälteste im Land – und immer noch sehr aktiv. So sind auch in der demnächst startenden Saison wieder zahlreiche Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen geplant.