Zum bundesweiten Aktionstag Suchtberatung: Cannabis wird massiv unterschätzt 12.11.2025, 18:00 Uhr

i Laut der Suchtberatung der Diakonie Bad Ems wird die Gefahr von Cannabis für junge Menschen unterschätzt. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Mischkonsum, synthetische Drogen, Substanzen aus dem Netz: Der Drogenkonsum verändert sich. Dabei müssen auch die Suchtberatungen mitgehen. Doch das Geld für Qualifikationen und Prävention fehlt, berichtet das Team der Diakonie Rhein-Lahn.

Jeder Zehnte in Deutschland hat ein problematisches Suchtverhalten, und der Konsum wird immer komplexer, die Konsumenten jünger. Auf der anderen Seite stehen die Suchtberatungen wie der Diakonie in Bad Ems vor immer größeren Schwierigkeiten, den Veränderungen in der Drogenlandschaft zu begegnen, wie Gisela Ledwig-Gabriel, Teamleitung bei der Suchtberatung der Diakonie in Bad Ems, unserer Zeitung berichtet.







