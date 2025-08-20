Ein Kunstsammler sucht seit mehr als 30 Jahren ein verschwundenes Foto aus Nastätten. Fotograf Markus Georg Reintgen folgt der Spur. Dabei stößt er auf Hinweise, die den Fall immer dubioser erscheinen lassen.

Ein Kunstsammler aus dem Mittelrheintal (Rhein-Hunsrück-Kreis) sucht ein seit mehr als 30 Jahren verschwundenes Bild aus den 80er-Jahren. Das Motiv des Fotos: Ein Gebäude in Nastätten. Er beauftragt den Mainzer Fotografen Markus Georg Reintgen, das Bild zu finden. Auf den ersten Blick keine allzu ungewöhnliche Geschichte. Doch im Laufe der Recherche kommen Details und Verbindungen ans Licht, die die Geschehnisse immer mysteriöser erscheinen lassen. Und der Mittelpunkt dieser kuriosen Ereignisse? Die kleine Stadt Nastätten.

Aber der Reihe nach: Vor einigen Monaten besuchte Markus Georg Reintgen eine Ausstellung im Frankfurter Städel Museum. Dort kam er mit verschiedenen Leuten ins Gespräch, unter anderem mit dem genannten Kunstsammler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, der lieber anonym bleiben möchte. Im Laufe des Gesprächs erzählte der Sammler dem Fotografen von einer unglaublichen Geschichte.

i Das Foto zeigt das ehemalige Geschäft „Hans Horn“ in der Oberstraße, in dem sich heute die Tafel der Diakonie Rhein-Lahn befindet. Die Wand zum Alten Rathaus hin war ab Mitte der 1980-er Jahre mit dem Gemälde eines Obstkorbs verziert. Heute ist er übermalt. Bernd-Christoph Matern

In den 1980er-Jahren arbeitete der Mann neben seinem Studium in Wiesbaden bei einem Frankfurter Fahrservice. Seine Aufgabe: Als Assistent zusammen mit einem Fahrer Musikgruppen vom Frankfurter Flughafen zu ihren Auftritten auf die Freilichtbühne Loreley nach St. Goarshausen bringen. Eine dieser Fahrten endete jedoch anders als sonst. Der Fahrservice musste unerwartet anhalten – vermutlich wegen einer Autopanne. Um die Zeit zu überbrücken, spazierte der Student mit einer Fotografin, die die Musikgruppe begleitete, durch Nastätten. Dabei entstanden mehrere Fotos, unter anderem eins, auf dem vermutlich das ehemalige Lebensmittelgeschäft Horn an der Ecke Römerstraße/Oberstraße zu sehen ist. Das Besondere: Die Hauswand zierte das Gemälde eines großen Obstkorbs des Künstlers Hugo Schwenderling. Heute ist in diesem Gebäude die Tafel der Diakonie Rhein-Lahn untergebracht.

Laut den Erzählungen des Kunstsammlers schenkte die Fotografin ihm die Fotos. Sie wurden entwickelt und das besagte Motiv hing Jahre lang bei seinen Eltern im Wohnzimmer. Nach einer Party im Haus der Eltern Anfang der 90er-Jahre war das Bild verschwunden. Jemand hatte es wohl geklaut, samt der Filmnegative und Papierabzüge. Heute, mehr als 30 Jahre später, sucht der Kunstsammler das Foto. Er hat Reintgen mit der Suche beauftragt und selbst 5000 Euro Finderlohn ausgesetzt. Doch wieso ist der Fall so spannend für den Fotografen?

Fotograf ist selbst in Nastätten geboren und hat seine Jugend dort verbracht

Als er die Geschichte gehört habe, habe er den Zufall kaum glauben können. Nicht nur ist Reintgen in Nastätten geboren und hat seine ganze Kindheit und Jugend dort verbracht. Sein Elternhaus stand auch genau gegenüber von dem gesuchten Fotomotiv, dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft Horn. „Ich habe bis 1977 jeden Tag auf dieses Haus geguckt. Das Gemälde des Obstkorbs ist aber erst in den 80ern entstanden“, erinnert sich Reintgen. Dass er sich auf die Suche nach dem Foto begibt, hat also vor allem persönliche Gründe. Denn auch zu dem Künstler des Obstkorb-Gemäldes, Hugo Schwenderling, hat er eine besondere Verbindung. „Ich habe in meiner Jugend mal mit ihm zusammengearbeitet“, betont der Fotograf.

Doch nicht nur wegen seines persönliche Bezugs zum Ort sucht er nach der Fotografie. Die Suche stellt ebenfalls eine Art Challenge für ihn dar. In den vergangenen Jahren hat Reintgen bereits häufiger solche „Cold Cases“angenommen. „Es gibt einfach einen ,Kick’, das Rätsel zu lösen.“

Die Suche nach dem in Nastätten aufgenommenen Bild stellt den Fotografen jedoch vor große Herausforderungen. Die Umstände scheinen eher undurchsichtig. Aus unterschiedlichen Richtungen kommen zwar immer neue Hinweise, doch je weiter die Suche voranschreitet, desto mysteriöser scheint der Fall zu werden.

i Der Mainzer Fotograf Markus Georg Reintgen sucht schon seit einige Monaten nach dem verschwundenen Foto aus Nastätten. Dabei kommen immer neue Fragen auf. Felix Rotarsky

Obwohl der ehemalige Student und heutige Kunstsammler bei der Aufnahme der Bilder dabei war, kann er selbst kaum Angaben zu der Situation von vor mehr als 40 Jahren machen. Ein Umstand, der den Sachverhalt umso dubioser erscheinen lässt. Deswegen fragte Reintgen zunächst beim Stadtarchiv Nastätten nach. Dieses schickte ihm auch schnell ein Foto, das zu den Schilderungen des Kunstsammlers passte. Der Fotograf glaubte schon, das Rätsel gelöst zu haben. Als er seinem Auftraggeber das Bild zeigte, war sich dieser jedoch sicher, das es nicht das gesuchte Bild sei. Die Suche ging also weiter. Reintgen recherchierte selbst, schaltete aber auch Anzeigen in Blättchen und nahm Kontakt zu einer Wissenschaftlerin aus München auf.

All diese Recherchewege ergaben, dass es wahrscheinlich die berühmte amerikanische Fotografin Annie Leibovitz war, die die Fotos gemacht hatte. Zudem deuteten unterschiedliche Hinweise darauf hin, dass die Band, die damals mit im Auto und auf dem Weg zur Loreley war, die Latin-Rock-Band Santana gewesen sei. Die neuesten Hinweise lassen jedoch darauf schließen, dass es sich um den amerikanischen Punkmusiker Iggy Pop und seine Band gehandelt haben könnte. Auch, dass der Film zur Entwicklung beim Fachlabor Lehmann in Wiesbaden abgegeben worden sei und, dass es insgesamt vermutlich bis zu zwölf Bilder sind, weiß Reintgen mittlerweile dank weiterer Hinweise.

Anonymer Brief lässt Fall in anderem Licht dastehen

Ein anonymer Brief, den der Fotograf vor Kurzem erhalten hat, wirft jedoch weitere Fragen auf. Der Verfasser des Briefes weiß Näheres über den Film, mit dem die Fotos gemacht wurden sowie die Umstände der Aufnahmen. Er gibt an, dass die Bilder vermutlich um Juli oder August des Jahres 1987 gemacht worden seien. Das Jahr der Aufnahmen war Reintgen bereits durch vorherige Hinweise bekannt. Neu ist jedoch die konkrete Monatsangabe. Hier stützt sich der anonyme Hinweisgeber auf reife Getreidefelder, die auf fünf Negativen zu sehen seien und damit die Monate der Aufnahmen andeuten könnten. Dass auf einigen Negativen Getreidefelder zu sehen seien, würde gleichzeitig jedoch heißen, dass die Fotografien eventuell an zwei verschiedenen Orten entstanden sind.

Was den Fall jedoch in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, ist eine weitere Behauptung des anonymen Hinweisgebers. Er sagt, dass der ehemalige Student den Film nicht von der Fotografin geschenkt bekam, wie er angab, sondern dieser aus der Tasche der Fotografin entwendet wurde. „Dies erfordert eine Neubewertung der Beziehung zwischen den Beteiligten“, schreibt der Verfasser des Briefes. Woher er all diese Informationen hat und ob sie stimmen, ist unklar.

i Das ist der Blick vom Kino-Center Nastätten (Römerstraße) aus aufs Alte Rathaus und die Oberstraße mit dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft Horn. Bernd-Christoph Matern

Allerdings glaubt auch Reintgen mittlerweile, dass der Kunstsammler mehr weiß, als er preisgibt. „Das ist alles eine hochkomplexe Sache. Besonders dieser anonyme Brief wirft Fragen über Fragen auf“, sagt der Fotograf. Bis jetzt hat Reintgen insgesamt rund 20 Hinweise bekommen. Zu dem verlorenen Bild geführt haben sie aber noch nicht.

Damit geht die Suche weiter und es bleiben noch immer zahlreiche Fragen offen: Weiß der Kunstsammler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mehr als er sagt? Wie ist seine Verbindung zu den Ereignissen vor mehr als 40 Jahren? Welche Motive sind konkret auf den Fotografien zu sehen? Und am allerwichtigsten: Wo ist das gesuchte Bild?