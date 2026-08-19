Stubbemusik Elz: Klang und Geselligkeit seit 25 Jahren
Die Freude an der Volksmusik brachte vor 25 Jahren Hobbymusiker in Elz zusammen. Sie gründeten damals die Elzer Stubbemusik, die bis heute begeistert. Ein Blick auf ein Vierteljahrhundert Freude am gemeinschaftlichen Klang.
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Am Anfang setzte sich das Ensemble aus vier Instrumenten und Gesang zusammen: Bass, Gitarre, Mandoline, Flöte und eine Singstimme. Alles waren solistische Beiträge von Willi Wingenbach. Er legte die Stimmen übereinander, nahm die Musik auf und hatte alte musikalische Schätze neu entdeckt.