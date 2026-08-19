Ensemble setzt auf Volkslieder Stubbemusik Elz: Klang und Geselligkeit seit 25 Jahren 19.08.2026, 18:00 Uhr

i Musik und Geselligkeit pflegen die Elzer Stubbemusiker: Ulrike Wingenbach, Willi Wingenbach, Konny Neu-Müller, Manfred Winter, Mathias Schäfer, Michael Stähler, Horst Kaiser und Andreas Schenk. Elzer Stubbemusik

Die Freude an der Volksmusik brachte vor 25 Jahren Hobbymusiker in Elz zusammen. Sie gründeten damals die Elzer Stubbemusik, die bis heute begeistert. Ein Blick auf ein Vierteljahrhundert Freude am gemeinschaftlichen Klang.

Am Anfang setzte sich das Ensemble aus vier Instrumenten und Gesang zusammen: Bass, Gitarre, Mandoline, Flöte und eine Singstimme. Alles waren solistische Beiträge von Willi Wingenbach. Er legte die Stimmen übereinander, nahm die Musik auf und hatte alte musikalische Schätze neu entdeckt.







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