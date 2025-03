Stromnetz bestimmt die Energiewende

Die Netzgesellschaft EnergieRegion Taunus Goldener Grund investiert 60 Millionen Euro ins Stromnetz. So läuft das in Bad Camberg und Hünfelden.

Bad Camberg und Hünfelden haben sich vor elf Jahren mit sieben weiteren Kommunen und der Süwag zusammengetan, eine neue Gesellschaft gegründet und das Stromnetz gekauft. Der Vorteil: In diesem Rahmen bestimmen sie selbst, welche Investitionen als Nächstes umgesetzt werden – in den kommenden fünf Jahren für 60 Millionen Euro. Ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und trotz hoher Investitionen finanziell eine Erfolgsgeschichte, wie der Geschäftsführer der Gesellschaft Manfred Zimmermann (Brechen) und die parteilose Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer (Hünfelden) sagen.

Beide haben den Prozess von Anfang an begleitet. Investitionen ins Stromnetz klingen erst einmal sehr theoretisch. Erdverkabelung statt Freilandleitungen – das ist offensichtlich. Die Digitalisierung erschließt sich nicht auf den ersten Blick.

Beispiel Hünfelden-Dauborn

Die beiden grauen Gebäude sehen von außen ähnlich aus. Mario Hilb schließt die Tür auf. Direkt fällt auf: Das Summen fehlt. In der Ortsnetzstation aus den 1980er-Jahren ist es lauter, sie hat noch das herkömmliche Innenleben: Links die Mittelspannungsschaltanlage, in der Mitte der Trafo, rechts die Niederspannungsverteilung. Hört man hinein, ist der Summton allgegenwärtig.

Die moderne Version, vergangenes Jahr in Dauborn errichtet, ist ähnlich aufgebaut und doch ganz anders. Herzstück ist die digitale Technik, und auch das Innenleben ist moderner, kleiner geworden. „Der Platz zwischen den Kabeln musste größer sein, weil die Schalter früher luftisoliert gebaut waren. Heute verwendet man Gas. Das heißt, die Abstände werden reduziert“, erklärt der Projektleiter der Syna. Kleinere Einheiten werden in den neusten Modellen sogar auf noch engeren Raum gebracht.

Die digitale Steuerung bestimmt die Abläufe

Die Hardware ist zu sehen. Die digitale Steuerung bestimmt die Abläufe. „Früher musste ein Mitarbeiter an Ort und Stelle nach möglichen Fehlern suchen. Bei den digitalen Einheiten werden die Schaltzustände über die Netzleitstellen beobachtet und kontrolliert“, sagt Matthias Kramer, bei der Syna für Planung und Bau der Region Mitte zuständig. Stichwort: intelligente Netze. Was hier so einfach klingt, ist das Herzstück der Energiewende: Dezentrale Energienetze müssen mit unregelmäßigen Einspeisern (Windkraft, Photovoltaik), hohen Nachfrageschwankungen, erhöhtem Stromverbrauch und aktiver Einspeisung (wie dem Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge) zurechtkommen. Dafür muss ein Stromnetz durch digitale Überwachung und Steuerung stabilisiert werden.

„Das ist zentral“, sagt Manfred Zimmermann. Zimmermann ist Geschäftsführer der EnergieRegion Taunus Goldener Grund (ERT). Vor elf Jahren haben sich die Kommunen Bad Camberg, Hünfelden, Weilrod, Aarbergen, Bad Schwalbach, Heidenrod, Hohenstein, Hünstetten und Niedernhausen zur Netzbeteiligungsgesellschaft BERT zusammengeschlossen und Anteile am Stromnetz gekauft. Sie halten 51 Prozent der ERT. 49 Prozent der Gesellschaft gehören der Süwag.

Interessen der Beteiligten unter einen Hut bringen

„Es war kein einfacher Prozess“, erinnert sich Bürgermeisterin Scheu-Menzer. Die Einzelinteressen der Beteiligten mussten unter einen Hut gebracht werden. Es gab kritische Stimmen: 32 Millionen Euro hatte der Erwerb des Stromnetzes gekostet, davon zahlen die Kommunen über die BERT etwas mehr als 16 Millionen Euro ab. In den kommenden fünf Jahren will die Stromnetzgesellschaft ERT weitere 60 Millionen Euro investieren – vorwiegend in die Digitalisierung und die Aufrüstung der Stromnetze. Netzsicherheit ist oberstes Gebot – und das Bestreben, diesen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Die Ortsnetzstationen (hier werden 20.000 Volt Mittelspannung auf 400 Volt Ortsnetzspannung heruntertransformiert) sind dafür ein gutes Beispiel. Die Transformatorenstationen werden sukzessive umgerüstet. An der Alten Selterser Straße in Dauborn ist zu sehen, wie sich Zeiten verändern. Früher war die Technik in einem Turm untergebracht, über den auch die Freilandleitungen liefen. Die werden schon lange nicht mehr gebraucht. Die technische Einheit ist vor Jahren in einen viel kleineren Baukörper davor gewechselt. Der Turm beherbergt nun Fledermäuse. „Villa Fledermaus. Naturschutz Hünfelden“ ist auf der Fassade zu lesen.

i Dieser alte Ortsnetzturm in Dauborn wird für die Stromversorgung nicht mehr gebraucht, die Freilandleitungen sind verschwunden. Er beherbergt jetzt Fledermäuse. Die Umspannungstechnik ist in die viel kleinere Anlage davor gewechselt. Petra Hackert

„Das zeigt, wie man solche Bauten weiter nutzen kann“, sagt Mario Hilb. Das Gegenbeispiel stand in Bad Camberg-Würges. Dort wurde der Turm abgerissen. Das dauerte lange, denn die Frage nach dem Denkmalschutz wurde laut – und am Ende verneint. Bauwillige freuten sich, dass das störende Bauwerk der früheren Stromversorgung verschwunden ist. Und doch haben solche Türme fast Museumscharakter.

Die Digitalisierung ist ein noch größerer Einschnitt. Zimmermann erklärt, weshalb das Umrüsten gerade jetzt so bedeutsam ist. „Wenn immer mehr Neubaugebiete mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, die dezentral Strom einspeisen, dann muss die Technik stimmen.“ Werden sie von vornherein neu gebaut, haben die Ortsnetzstationen das digitale Innenleben. Die älteren müssen aufgerüstet werden. Das geschieht sukzessive. Insgesamt geht es um 483 Ortsnetzstationen im ERT-Gebiet.

Verkabelung von Freileitungen erhöht Versorgungssicherheit

Zweiter wichtiger Punkt ist der Umstieg von Freiland- auf Erdverkabelung. Da haben die neun Kommunen gemeinsam mit der Süwag das meiste geschafft. Zimmermann beziffert den Verkabelungsgrad im ERT-Stromnetz auf 76,1 Prozent bei der Mittelspannung (20.000 Volt), auf 88,1 Prozent im Niederspannungsnetz (400 Volt). Die weiteren Investitionen kann die ERT als kleinere Einheit direkter lenken als zuvor im viel größeren Bereich der Süwag. „Ein unschätzbarer Vorteil“, sagt Bürgermeisterin Scheu-Menzer. Der ERT-Geschäftsführer nennt Zahlen: Für die Gemarkung Bad Camberg seien für das Jahr 2025 Aufträge an die Süwag-Tochter Syna in einer Größenordnung von 555.000 Euro vergeben worden, für Hünfelden in Höhe von etwa 880.000 Euro. Hinzu kommen bei der ERT/Syna bereits vorliegende konkrete Planungsprojekte für die Umsetzung ab 2026: in der Gemarkung Bad Camberg für rund 1,35 Millionen Euro, in Hünfelden für rund 450.000 Euro. Zimmermann: „Mehr als die Hälfte der Budgets entfällt auf die Verkabelung von Freileitungen. Auch das erhöht die Versorgungssicherheit.“

Tilgung, Zinsen und Gewinnausschüttungen

2014 haben Bad Camberg, Hünfelden, Weilrod, Aarbergen, Bad Schwalbach, Heidenrod, Hohenstein, Hünstetten und Niedernhausen gemeinsam mit der Süwag die Netzgesellschaft ERT gegründet, für 32 Millionen Euro das Stromnetz im Bereich dieser Kommunen gekauft und an die Süwag-Tochter Syna verpachtet. Die Anschaffungskosten werden weiter abbezahlt. ERT-Geschäftsführer Manfred Zimmerman: „Zins und Tilgung werden nach wie vor von der Ergebnisausschüttung der ERT KG (Gesellschafter sind Süwag und BERT KG) bestritten. Die Jahresrate beträgt etwa 600.000 Euro. Das Rest-Darlehen der kommunalen Beteiligungsgesellschaft BERT KG (die neun Kommunen) für den anteiligen Stromnetzkauf beträgt zum 31. Dezember 2024 noch circa 11,4 Millionen Euro.“