Tausende betroffen Stromausfall im Rhein-Lahn-Kreis Tobias Lui 24.06.2026, 16:00 Uhr

i Ob Teelichter wirklich eine Alternative in Haushalten des Rhein-Lahn-Kreises waren, darf bezweifelt werden. Fakt ist, der Strom war zeitweise weg. Jessica Lichetzki. picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Bei einem Stromausfall oder Blackout entstehen Ängste, vor allem durch den plötzlichen Kontrollverlust und die Sorge um die Grundversorgung. Für wenige Minuten war es dieser Tage im Rhein-Lahn-Kreis so weit.

Ein Kabelfehler hat am Dienstag im Rhein-Lahn-Kreis in vielen Haushalten für einen Stromausfall gesorgt. Am Morgen ging es los, als gegen 8.20 Uhr in Teilen Lahnsteins für mehrere Minuten der Strom ausfiel. „Betroffen waren rund 950 Haushalte in Teilen von Lahnstein“, erklärt ein Sprecher der Unternehmenskommunikation der Süwag Energie AG.







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