Was in Hahnstätten geplant ist
Strom vom Dach stärkt die Energieversorgung
Noch sind die Photovoltaikanlagen nicht im Betrieb, doch künftig werden sie die Energieversorgung des Dorfgemeinschaftshauses st
Noch sind die Photovoltaikanlagen nicht im Betrieb, doch künftig werden sie die Energieversorgung des Dorfgemeinschaftshauses stärken.
Uli Pohl

Auf dem Dorfgemeinschaftshaus werden zwei Photovoltaikanlagen installiert. So will sich die Gemeinde Hahnstätten für die Zukunft rüsten. Zusätzlich zu dieser 85.000 Euro teuren Investition soll es neue Spielgeräte für den Dorfplatz geben.

Lesezeit 2 Minuten
Im April dieses Jahres vergab der Rat die Aufträge, jetzt werden die beiden Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Dorfgemeinschaftshauses montiert. Hahnstätten setzt somit den Weg konsequent fort, erneuerbare Energien auf gemeindeeigenen Gebäuden zu etablieren.

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