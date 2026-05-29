Die ersten Tage im Amt Stressige Woche für Neu-Landtagspräsident Lammert Marta Fröhlich 29.05.2026, 13:15 Uhr

i Matthias Lammert (CDU) ist der neue Landtagspräsident von Rheinland-Pfalz, aber auch Abgeordneter des Wahlkreises Diez/Nassau. Florian Wiegand

Seit dem 18. Mai ist Matthias Lammert Landtagspräsident. Das bringt neue Aufgaben und mehr Termine außerhalb seines Wahlkreises mit sich – und das, obwohl er das Direktmandat gewonnen hat. Wie lässt sich das vereinbaren?

Es waren stressige Tage für Matthias Lammert. Der Christdemokrat wurde am 18. Mai zum neuen Landtagspräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt und fand sich schnell in einem Wust von Terminen wieder. Schon direkt am 18. Mai, dem Tag, an dem sich der neue Landtag konstituierte, tagte auch der Ältestenrat und plante Ausschüsse und Plenarsitzungen.







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