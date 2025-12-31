Streit ums Diezer Rathaus vorerst beigelegt

Wie geht es weiter mit dem maroden Rathaus in Diez? In seiner letzten Sitzung dieses Jahres sprach sich der Diezer Stadtrat mehrheitlich gegen einen Umzug der Stadtverwaltung aus.
Lesezeit 2 Minuten
Letztendlich fiel die Entscheidung doch deutlicher aus als erwartet. Mit sechs Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Diezer Stadtrates auf dessen letzter Sitzung im Dezember mehrheitlich gegen einen Umzug der Stadtverwaltung in die freigewordenen Räumlichkeiten der Diezer Stadtwerke.