2025 an Rhein und Lahn Streit ums Diezer Rathaus vorerst beigelegt Till Kronsfoth 31.12.2025, 13:00 Uhr

i Das Rathaus in der Wilhelmstraße muss dringend saniert werden. Nach der Entscheidung des Stadtrates gegen einen Umzug der Stadtverwaltung ist die Frage, wie mit dem maroden Gebäude verfahren werden soll, nun wieder völlig offen. Johannes Koenig (Archiv)

Wie geht es weiter mit dem maroden Rathaus in Diez? In seiner letzten Sitzung dieses Jahres sprach sich der Diezer Stadtrat mehrheitlich gegen einen Umzug der Stadtverwaltung aus.

Letztendlich fiel die Entscheidung doch deutlicher aus als erwartet. Mit sechs Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen stimmten die Mitglieder des Diezer Stadtrates auf dessen letzter Sitzung im Dezember mehrheitlich gegen einen Umzug der Stadtverwaltung in die freigewordenen Räumlichkeiten der Diezer Stadtwerke.







