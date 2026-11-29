Hochwasser in Laurenburg Streit um Sitzplatz an Lahn überrascht Hartmut Emmel Johannes Koenig 29.11.2026, 06:00 Uhr

i Der „Stein des Anstoßes“: Die Zukunft der beliebten Sitzgelegenheit ist aktuell noch offen. Hartmut Emmel

Noch ist offen, wie es mit dem tonnenschweren Stein an der Lahn in Laurenburg weitergeht. Hartmut Emmel erzählt, wie er auf die Idee für die beliebte Sitzgelegenheit kam und was passiert, wenn sein Einspruch erfolglos bleibt.

Noch steht die beliebte Sitzgelegenheit am Lahnuferweg in Laurenburg, die Hartmut Emmel errichtet hat. Das könnte sich bald ändern. Nachdem die Kreisverwaltung Rhein-Lahn ihn und seine Lebensgefährtin wegen einer fehlenden Baugenehmigung sowie Bedenken beim Hochwasserschutz kontaktiert hatte, ist die Zukunft des Bauwerks ungewiss.







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