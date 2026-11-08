Hessens Flüsse im Wandel
Streit um Rückbau von Staustufen an der Lahn
Der Wasserbauingenieur und Unternehmer Ronald Steinhoff, hier in seinem Wasserkraftwerk in Villmar, kämpft für den Bestand der L
Der Wasserbauingenieur und Unternehmer Ronald Steinhoff, hier in seinem Wasserkraftwerk in Villmar, kämpft für den Bestand der Lahnwehre.
Lucas Concas

Zwischen Ökologie und Energieversorgung entbrennt an der Lahn ein heftiger Streit um den Rückbau von Staustufen. Betreiber, Behörden und Kommunen suchen in Limburg nach einem Kompromiss – mit ungewissen Folgen.

Lesezeit 5 Minuten
Die Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke (AHW) hat vor dem geplanten Rückbau von 13 Staustufen an der hessischen Lahn gewarnt, darunter mehrere im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Kraftwerksbetreiber befürchten das Ende vieler Wasserkraftwerke an der hessischen Lahn.
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