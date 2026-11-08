Zwischen Ökologie und Energieversorgung entbrennt an der Lahn ein heftiger Streit um den Rückbau von Staustufen. Betreiber, Behörden und Kommunen suchen in Limburg nach einem Kompromiss – mit ungewissen Folgen.
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Die Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke (AHW) hat vor dem geplanten Rückbau von 13 Staustufen an der hessischen Lahn gewarnt, darunter mehrere im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Kraftwerksbetreiber befürchten das Ende vieler Wasserkraftwerke an der hessischen Lahn.