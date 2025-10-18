Mittelrhein: Generalsanierung Streit um Bahnlärm geht weiter – BI kündigt Klage an 18.10.2025, 18:00 Uhr

i Schon jetzt fahren viele Güterzüge durchs Mittelrheintal, Tendenz steigend. Die BI fordert mehr Schutz für die Bürger und bereitet aktuell eine Klage gegen die Bahn vor. Mira Zwick

Durch die Generalsanierung, die im nächsten Jahr startet, wird künftig mehr Güterverkehr möglich sein. Doch der Schutz der Bürger vor Lärm reicht nicht aus, kritisiert die BI. Sie plant die nächsten Schritte und bereitet derzeit eine Klage vor.

Der Bahnlärm und die Erschütterungen durch den Zugverkehr im Mittelrheintal können krank machen – zu diesem Ergebnis kommt Matthias Möller in seinem Rechtsgutachten, dass er vor gut einem halben Jahr mit der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn sowie Vertretern der betroffenen Kommunen, Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise sowie von weiteren BIs vorgestellt hatte.







