Eine Klage zweier Anwohner bringt den lang ersehnten Ausbau der B42 samt Radweg in Osterspai ins Wanken. Jahrzehntelange Planungen stehen nun still. Der enge Zeitplan bis zur Buga 2029 ist in Gefahr. Drei Ex-Bürgermeister appellieren an die Kläger.

Eigentlich war alles so weit unter Dach und Fach bezüglich des lang ersehnten Fahrradwegebaus und der Sanierung der B42 in Osterspai. Für Ende August hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) geplant, die Arbeiten auszuschreiben, damit Anfang nächsten Jahres die Arbeiten beginnen können. Doch der Startschuss wird sich nun doch noch verzögern. Denn gegen den Planfeststellungsbeschluss des LBM ist Anfang Juli Klage am Oberverwaltungsgericht Koblenz (OVG) eingereicht worden. Die Konsequenz: Bevor hier keine Lösung gefunden wird, kann es nicht weitergehen.

Klage stoppt lange geplantes Infrastrukturprojekt in Osterspai

Seit Jahrzehnten ist die Sanierung der Rheinuferstraße in Osterspai immer wieder Thema im Rat, schon lange ist die Straße Flickwerk, mit Schlaglöchern übersät und in einem schlechten Zustand. Und auch einen ausgewiesenen Radweg gibt es innerorts nicht. Das sollte sich nun ändern. Es war vorgesehen, dass die umfangreichen Arbeiten bis zur Buga 2029 in Osterspai abgeschlossen sind – angesichts einer anvisierten Bauzeit von 2,5 Jahren ein enger, aber machbarer Zeitplan, der nun durch die Klage ins Wanken gerät.

Ziel sei in erster Linie die „Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, hilfsweise dessen Außervollzugsetzung bis zur Behebung etwaiger Mängel“.

Aus der Antwort des Oberverwaltungsgerichts Koblenz

Auf Nachfrage beim OVG bestätigt dieses, dass zwei Privatpersonen am 7. Juli Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den LBM Rheinland-Pfalz, eingereicht haben. Ziel sei in erster Linie die „Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, hilfsweise dessen Außervollzugsetzung bis zur Behebung etwaiger Mängel“, heißt es in der Antwort des OVG weiter.

Dies ist bis auf Weiteres gelungen, denn solange der Planfeststellungsbeschluss nicht bestandskräftig ist, können die Aufträge für die Arbeiten nicht ausgeschrieben werden. Wann dies so weit sein könnte, ist indes fraglich. Denn zunächst sei noch eine Klagebegründung vorzulegen, erklärt das OVG weiter. „Zunächst wurde Akteneinsicht beantragt und gewährt.“ Nach Eingang der Klagebegründung erhalte der Beklagte, also der LBM, Gelegenheit zur Erwiderung. Termine für eine öffentliche Verhandlung sind bislang nicht festgelegt.

Scharfe Kritik von Ex-Bürgermeistern

Diese Entwicklung ruft drei ehemalige Osterspaier Bürgermeister auf den Plan, die sich mit direkten Worten an die Kläger richten. Unter dem Titel „Egoismus vor Gemeindewohl – 40 Jahre ,Arbeit für die Katz’“ wenden sich Otmar Lamberti, Helmut Bündgen und Gerhard Böhm an die Kläger. „Als ehemalige Bürgermeister kennen wir die unzähligen Stunden, die wir in Gespräche, Planungen und Kompromissangebote gesteckt haben, um den dringend nötigen Ausbau der B42 und den Radwegebau auf den Weg zu bringen.“ Brücken – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – seien gebaut, finanzielle und bauliche Lösungen angeboten worden, die Tür habe immer offen gestanden. Doch all das interessiere die betreffenden Anlieger offenbar nicht. Es sei „unerträglich, dass ein einziges Klageverfahren ein gesamtes Infrastrukturprojekt ausbremsen soll – ein Projekt, das für die Verkehrssicherheit und die regionale touristische Entwicklung von elementarer Bedeutung ist“.

Die Ex-Bürgermeister befürchten weitreichende Konsequenzen: „Bei Aufrechthaltung dieser Klage ist das Projekt vor der Buga 2029 ,gestorben’, und ob es danach noch zur Ausführung kommt, ,steht in den Sternen’. Deshalb fordern wir die Kläger eindringlich auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Ein Rückzug der Klage wäre nicht nur eine Geste des Anstands, sondern ein echter Dienst an der gesamten Ortsgemeinschaft und ihrer eigenen Familie – was ihnen niemand vergessen würde.“

LBM hofft auf schnelle Lösung

Dass sich der Baubeginn durch die Klage verzögert, bestätigt auch der LBM in Diez: „Der LBM hatte die Absicht, die Ausschreibung Ende August zu veröffentlichen. Dies muss natürlich erst mal zurückgestellt werden, bis eine Lösung gefunden worden ist“, erläutert LBM-Leiter Benedikt Bauch. Dadurch werde sich auch der Baubeginn verzögern. Aber Bauch machte im Gespräch mit unserer Zeitung auch deutlich: „Wir wollen natürlich bauen und schnellstmöglich in den Prozess kommen. Gleichwohl berücksichtigen wir natürlich persönliche Interessen und versuchen, diesbezüglich schnellstmöglich eine Lösung zu finden.“

i Die Sanierung der B42 und Neugestaltung des Ufergeländes in Kestert ist nicht von der Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss betroffen. Laut LBM geht es dort wie geplant weiter. Mira Zwick

Eine gute Nachricht hat der LBM-Leiter: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Kestert bleibt von diesem Vorgang unangetastet: „Da steht nichts auf der Kippe.“ Für diesen Abschnitt ist seitens des LBM nach wie vor geplant, die Arbeiten planmäßig Ende August auszuschreiben, auch beim Baubeginn 2026 hält die Behörde fest. Die Bauzeit in Kestert beträgt indes drei Jahre, die notwendige Vollsperrung ist wie gehabt für Anfang 2027 geplant – im Anschluss an die Generalsanierung der rechten Bahnstrecke am Mittelrhein. Weitere Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss liegen dem Oberverwaltungsgericht nicht vor, wie dieses auf Nachfrage bestätigt. Die Frist zur Einreichung endete am 23. Juli.