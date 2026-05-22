Provokationen, Gerangel und vermeintliche Schläge mit dem Regenschirm: Nach einem Zwischenfall bei einem C-Jugendspiel in der VG Aar-Einrich stand ein 46-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Nun steht das Urteil.
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Nach einem C-Jugend-Fußballspiel in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich waren im vergangenen August zwei Beteiligte aneinandergeraten. Nun wurde gegen einen 46-Jährigen vor dem Amtsgericht Diez wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann, der damals als Zuschauer das Spiel besucht hatte, vor, den Trainer der Gastmannschaft zunächst mit den Worten „Deine Spieler sind genauso asozial wie du!