Eskalation am Spielfeldrand Streit nach Fußballspiel endet vor Diezer Amtsgericht Thorsten Kunz 22.05.2026, 17:00 Uhr

i Vor dem Diezer Amtsgericht musste sich nun ein 46-jähriger Mann verantworten. Er soll bei einem C-Jugend-Fußballspiel einen anderen Mann mit einem Schirm geschlagen haben. Andreas Galonska

Provokationen, Gerangel und vermeintliche Schläge mit dem Regenschirm: Nach einem Zwischenfall bei einem C-Jugendspiel in der VG Aar-Einrich stand ein 46-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Nun steht das Urteil.

Nach einem C-Jugend-Fußballspiel in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich waren im vergangenen August zwei Beteiligte aneinandergeraten. Nun wurde gegen einen 46-Jährigen vor dem Amtsgericht Diez wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann, der damals als Zuschauer das Spiel besucht hatte, vor, den Trainer der Gastmannschaft zunächst mit den Worten „Deine Spieler sind genauso asozial wie du!







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