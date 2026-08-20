Lärm im Botanischen Garten Streit in Hahnstätten: Nun ist Kreisverwaltung am Zug Marta Fröhlich 20.08.2026, 14:00 Uhr

i Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird, sorgt in Hahnstätten für Ärger. Uli Pohl

Der Botanische Garten sollte Hahnstätten zum Blühen bringen – auch kulturell. Doch kaum hat der große Park auf, gibt es Zoff um Lärm bei Hochzeiten. Die Lösung könnte eine Formalität bringen.

Er sollte der Glanzpunkt in Hahnstätten werden. Doch um den Botanischen Garten, den Christian Droop erst vor Kurzem eröffnet hat, gibt es schon jetzt Streit. Anwohner beschweren sich über Lärm bis in die Nacht, organisieren gar eine Demonstration und sammeln Unterschriften, im Gemeinderat finden Aussprachen mit deutlichen Worten statt, und nun beschäftigt sich auch die Kreisverwaltung mit der Anlage.







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