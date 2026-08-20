Lärm im Botanischen Garten
Streit in Hahnstätten: Nun ist Kreisverwaltung am Zug 
Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird,
Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird, sorgt in Hahnstätten für Ärger.
Uli Pohl

Der Botanische Garten sollte Hahnstätten zum Blühen bringen – auch kulturell. Doch kaum hat der große Park auf, gibt es Zoff um Lärm bei Hochzeiten. Die Lösung könnte eine Formalität bringen. 

Lesezeit 4 Minuten
Er sollte der Glanzpunkt in Hahnstätten werden. Doch um den Botanischen Garten, den Christian Droop erst vor Kurzem eröffnet hat, gibt es schon jetzt Streit. Anwohner beschweren sich über Lärm bis in die Nacht, organisieren gar eine Demonstration und sammeln Unterschriften, im Gemeinderat finden Aussprachen mit deutlichen Worten statt, und nun beschäftigt sich auch die Kreisverwaltung mit der Anlage.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren