Der Botanische Garten sollte Hahnstätten zum Blühen bringen – auch kulturell. Doch kaum hat der große Park auf, gibt es Zoff um Lärm bei Hochzeiten. Die Lösung könnte eine Formalität bringen.
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Er sollte der Glanzpunkt in Hahnstätten werden. Doch um den Botanischen Garten, den Christian Droop erst vor Kurzem eröffnet hat, gibt es schon jetzt Streit. Anwohner beschweren sich über Lärm bis in die Nacht, organisieren gar eine Demonstration und sammeln Unterschriften, im Gemeinderat finden Aussprachen mit deutlichen Worten statt, und nun beschäftigt sich auch die Kreisverwaltung mit der Anlage.