Man kann nicht sagen, der Eigentümerverein Haus & Grund würde sich öffentlich zurückhalten: In der Vergangenheit setzte es an vielen Stellen Kritik an politischen Entscheidungen in Lahnstein. Nun traf man sich zum Austausch mit dem OB.
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Erhöhung der Grundsteuer, neue Straßenreinigungssatzung – und nicht zu vergessen, die neue Verkehrsführung in Oberlahnstein: In den vergangenen Monaten gab es einige Themen in Lahnstein, die der Eigentümerverein Haus & Grund sehr kritisch begleitete.