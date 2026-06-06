Zu Gast bei Haus & Grund
Straßenreinigung Lahnstein: Bisher keine Klagen

Man kann nicht sagen, der Eigentümerverein Haus & Grund würde sich öffentlich zurückhalten: In der Vergangenheit setzte es an vielen Stellen Kritik an politischen Entscheidungen in Lahnstein. Nun traf man sich zum Austausch mit dem OB.

Lesezeit 2 Minuten
Erhöhung der Grundsteuer, neue Straßenreinigungssatzung – und nicht zu vergessen, die neue Verkehrsführung in Oberlahnstein: In den vergangenen Monaten gab es einige Themen in Lahnstein, die der Eigentümerverein Haus & Grund sehr kritisch begleitete.

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