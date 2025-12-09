Straßenreinigung in Lahnstein: Verband prüft Klage

Grundstückeigentümer an einigen viel befahrenen Straßen Lahnsteins müssen im kommenden Jahr eine Reinigungsgebühr zahlen. Der Eigentümerverband schlägt Alarm und droht mit rechtlichen Schritten.
Ab dem 1. Januar 2026 gilt in Lahnstein eine neue Straßenreinigungssatzung: Der Bauhof übernimmt die Reinigung einiger stark frequentierter Straßen, dafür müssen die Grundstückseigentümer zahlen. Eine Mehrheit von CDU, Unabhängiger Liste (ULL) und FDP hatte dies beschlossen – SPD, Grüne und Freie Bürgerliste protestierten erfolglos.