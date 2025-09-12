Neubauvorhaben im Stadtgebiet treffen oft auf hohe Zustimmung. In Nassau wurde nun bei einem Bauprojekt auch Kritik geäußert, die aber bei der Mehrheit keinen Widerhall fand.

In Nassau wurde ein Nachtragshaushalt nötig – vor allem, weil Mittel zur Erschließung von zwei Straßen zur Verfügung gestellt werden müssen. Diskutiert wurde außerdem über ein Wohnhausprojekt, das nicht auf einhellige Zustimmung traf.

Nassau hat die Absicht, wiederkehrende Beiträge einzuführen. Dafür müssen aber zunächst alle Straßen fertig ausgebaut sein. „Es ist ein Hauptanliegen, dass wir das Thema endlich abräumen“, betonte Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD). Konkret geht es um die Fertigstellung der Paul-Schneider-Straße und der Staffel Salzau, für die nun weitere 58.000 Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommt die Neuzebachverrohrung, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun voranbringen will. Die Stadt Nassau soll sich mit einer Summe von 30.000 Euro daran beteiligen. Außerdem werden rund 18.000 Euro für die Ausrüstung der Gastronomie in der Burg Nassau fällig, weil dort unter anderem ein neuer Fettabscheider angeschafft werden muss.

Reaktion des LBM ließ lange auf sich warten

Christian Danco, Fraktionssprecher FWG Forum Nassauer Land, sah alle Punkte als unstrittig an. „Es ist jetzt sieben Jahre her, seit der LBM die Verrohrung des Neuzebachs als dringend bezeichnet hat“, merkte er kritisch zur langen Wartezeit auf die Umsetzung an. Wahrscheinlich hätte man Geld sparen können, wenn das Vorhaben schneller angegangen worden wäre. Dem Nachtragshaushalt wurde ohne Gegenstimme zugestimmt.

Die Paul-Schneider-Straße war erneut Thema, als es um die Zustimmung zum Bau eines Mehrfamilienhauses ging. Dort sollen drei Wohneinheiten entstehen, maximal zulässig sind eigentlich nur zwei Wohneinheiten, aber dennoch hatte sich der Bauausschuss mehrheitlich für die Zustimmung ausgesprochen, damit das Bauvorhaben nicht behindert wird. „Der Investor hat deutlich gesagt, dass er das mit nur zwei Wohneinheiten nicht hinkriegt“, unterstrich Manuel Liguori.

„Es handelt sich um eine Abwägung.“

Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) zur Kritik am Bauvorhaben in der Paul-Schneider-Straße

Ishan Kiziltoprak (FWG Forum) erklärte, dass er im Bauausschuss gegen das Vorhaben war, das aus seiner Sicht „unharmonisch“ sei und nicht in die Umgebung passt. „Es handelt sich um eine Abwägung“, erwiderte Manuel Liguori, der auch die Bedenken gegen das Projekt verstehen konnte. Holger Zorn (SPD) merkte an, dass die Vorgaben für den Bau eingehalten werden, es werde lediglich die Zahl der Wohnungen in dem Haus größer. Der Erste Beigeordnete Uli Pebler (FWG Forum Nassauer Land) erinnerte an andere Grundstücke, die die Stadt Nassau gern vermarktet hätte, für die sich aber kein Interessent gefunden hat. Die Ratsleute stimmten bei einer Enthaltung für das Einvernehmen mit dem Bauprojekt in der Paul-Schneider-Straße.

Die Beratung über ein Bauvorhaben „Am grauen Turm“ wurde wegen eines weiteren Beratungsbedarfs von der Tagesordnung abgesetzt. Einige erforderliche Unterlagen standen nicht zur Verfügung, daher wird im kommenden Bauausschuss weiter über das Thema beraten.