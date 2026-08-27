Kosten von rund 81.000 Euro
Straßenbeleuchtung: Katzenelnbogen stellt auf LED um 
Von rund 413 Straßenleuchten in Katzenelnbogen wurde inzwischen schon rund die Hälfte auf LED umgerüstet.
Von rund 413 Straßenleuchten in Katzenelnbogen wurde inzwischen schon rund die Hälfte auf LED umgerüstet.
Uschi Weidner

Energieeffizient und EU-konform: Katzenelenbogen stellt die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. Den Auftrag erhält die Süwag-Tochter Syna. Weitere Details wurden in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt. 

Lesezeit 2 Minuten
81.100,68 Euro netto kostet der Auftrag, den der Stadtrat von Katzenelnbogen auf seiner jüngsten Sitzung der Süwag Energie AG erteilt hat. Dabei geht es um die Umstellung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet auf LED. Finanziert wird die Maßnahme aus Mitteln des Regionalen Zukunftsprogramms Rheinland-Pfalz.
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