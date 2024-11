Infrastruktur verbessern Straßenbau in Hahnstätten bildet Schwerpunkt 07.11.2024, 11:58 Uhr

i Die Bahnhofstraße soll im kommenden Jahr im Zuge der Sanierung der Kreisstraße zwischen Hahnstätten und Netzbach in Kooperation mit den VG-Werken saniert werden. Uli Pohl

Hahnstätten investiert kräftig in seine Infrastruktur. Das geht aus dem Investitionsprogramm für das Jahr 2025 hervor. Doch viele der geplanten Projekte beschäftigen die Gemeinde bereits in diesem Jahr.

Das laufende Straßenbauprogramm bildet den Schwerpunkt an Investitionen, die die Gemeinde Hahnstätten sich für das kommende Jahr auf die Agenda geschrieben hat. Im Gemeinderat wurde jetzt das aktuelle Investitionsprogramm für 2025 vorgestellt. An großen Straßenausbaumaßnahmen stehen der Ausbau der Bahnhofsstraße, des Löhwegs mit dem Teilstück Ringstraße an.

