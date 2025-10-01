Im Baugebiet „Hohe Straße II“ findet der Ausbau der Straßen „Zur Rebzeil“ und „Hohe Straße II“ seinen Abschluss. Für den Endausbau konnte nun eine Firma beauftragt werden. In der kommenden Woche werden erste Details besprochen.
Mit den Leistungen zum Endausbau der Straßen „Im Weinberg“ und „Zur Rebzeil“ im Baugebiet „Hohe Straße II“ in Diez mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von rund 362.000 Euro brutto wurde per einstimmigem Beschluss des Diezer Stadtrates die Firma Wilhelm Schütz aus Weilburg-Gaudernbach beauftragt.