Die Sommerpause ist vorbei, am Donnerstag trifft sich der Lahnsteiner Stadtrat zu seiner nächsten Sitzung. Sitzfleisch könnte gefragt sein: Die Tagesordnung des öffentlichen Teils umfasst gleich 19 (!) Punkte.

Die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer, Regeln der Plakatierung für Wahlwerbung, der Ausbau von Emser Straße, Emser Landstraße sowie der Seitengassen und – Lahnsteins Dauerthema – die Verkehrsführung in Oberlahnstein sind einige der Themen, die der Stadtrat am Donnerstag, 18. September, 17 Uhr, diskutiert. Die Sitzung in der Stadthalle ist öffentlich.

Straßenausbau: Emser Straße und Emser Landstraße sowie Fahrgasse, Lehnergasse, Sophiengasse, Heimbachgasse, Klostergasse und Kaisergasse: Gleich mehrere Straßen und Seitengassen in Niederlahnstein werden im kommenden Jahr saniert. Der Planer wird im Stadtrat seine Planungen vorstellen, zahlreiche Eingaben von Anwohnern und Ausschussmitgliedern wurden in die Planungen integriert. Für den Straßenbau rechnet man mit Baukosten in Höhe von 4,27 Millionen Euro.

Zweitwohnsitzsteuer: Für diesen Antrag der Sozialdemokraten hatte der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob die Arbeit zur Einführung einer solchen Zweitwohnungssteuer extern vergeben werden kann. Zuvor ist es laut Verwaltung aber zwingend erforderlich, eine entsprechende Satzung zu beschließen. Erst danach könne geprüft werden, wie viel Einnahmen (im Vergleich zu dem Verwaltungsaufwand) hier erzielt werden können.

Wahlwerbung: Vor einigen Jahren hat sich der Ältestenrat mündlich auf eine maximale Anzahl von Plakaten in Wahlkämpfen geeinigt. Doch bei den jüngsten Wahlen kam es dennoch zum Streit, sodass die Verwaltung nun auf verbindliche Regeln pocht, der Rat soll eine Satzung verabschieden. Der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Verkehr hatte sich – nach einigem Hin und Her – auf eine Obergrenze von 100 Plakaten pro Wahl geeinigt. Sind zwei Wahlen an einem Tag, dürfen die Parteien jeweils 50 pro Wahl aufhängen. Das Thema dürfte auch im Stadtrat noch mal diskutiert werden. Einige sorgen sich um das Stadtbild, andere wiederum halten dies im Sinne der Demokratie aushaltbar.

Verkehr: SPD, Unabhängige Liste, Grüne und FBL hatten diverse Anfragen zur neuen Verkehrsführung im Bereich der Innenstadt von Oberlahnstein gestellt (wir berichteten). Dabei ging es vor allem um die Frage, wie stark die Gremien von der Verwaltung einzubinden sind. Schon im Fachausschuss hatte Oberbürgermeister Lennart Siefert eine sechsseitige Vorlage vorgetragen, in der die Verwaltung ihre Rechtsauffassung deutlich machte. Dies dürfte nun auch im Stadtrat geschehen.

Geschwindigkeitskontrollen: Die SPD-Fraktion hatte die Durchführung kommunaler Geschwindigkeitskontrollen beantragt, die Verwaltung daraufhin die Kosten geprüft.

Bäderbetriebe: Hallen- und Freibad erfreuen sich großer Beliebtheit. Dennoch sind sie ein Zuschussgeschäft für die Stadt. Nun steht der Jahresabschluss 2024 auf der Tagesordnung. Laut Vorlage sind die Besucherzahlen in beiden Bädern gegenüber 2023 leicht zurückgegangen, ein Grund dürfte im Falle des Hallenbads die Eröffnung des Koblenzer Moselbades sein. Der Jahresverlust bei den Bäderbetrieben beträgt 575.970 Euro.