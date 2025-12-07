Straßenausbau verzögert sich Straße nach Netzbach bleibt weiter gesperrt Uli Pohl 07.12.2025, 10:00 Uhr

i Neu asphaltiert und doch nicht befahrbar: Die Kreisstraße zwischen Netzbach und Hahnstätten bleibt weiter gesperrt. Uli Pohl

Beim Ausbau der Kreisstraße zwischen Hahnstätten und Netzbach geht es nur schleppend vorwärts. Der Grund dafür liegt in baulichen Mängeln, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Keine guten Nachrichten für die Pendler auf der K61 zwischen Netzbach und Hahnstätten. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez jetzt mitteilt, bleibt die Straße bis auf Weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt. „Der schon Ende September 2025 baulich fertiggestellte erste Bauabschnitt auf der freien Strecke von Netzbach nach Hahnstätten kann wegen erheblicher baulicher Mängel, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, nicht für ...







