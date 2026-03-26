Marode Fahrbahn Straße nach Kemmenau: Reparatur wird teure Sache Andreas Galonska 26.03.2026, 13:50 Uhr

i Mit ordentlicher Steigung geht von den Kliniken in Bad Ems hinauf nach Kemmenau. Die Straße hat nach den Wintertagen etliche Löcher, die zunächst kurzfristig gestopft werden sollen. Eine langfristige Sanierung wird ins Geld gehen. Andreas Galonska

Nach dem Winter ist die Straße von den Kliniken in Bad Ems nach Kemmenau noch kaputter als zuvor. Eine umfassende Reparatur der Strecke könnte die Stadt Bad Ems teuer zu stehen kommen.

Schon mehrfach wurde in Bad Ems nach Verbesserungen bei der Fahrbahn von den Kliniken in Richtung Kemmenau gefragt. Nun gab es im Stadtrat einen ersten Ausblick darauf, was die Stadt dabei zu erwarten hat.Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, aber Bodo Wieseler (FDP) hakte unter dem Punkt Verschiedenes nach, was mit der Straße passieren könnte, die inzwischen etliche massive Schlaglöcher hat.







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