Sanierung abgeschlossen Straße bei Sauerthal ab Donnerstag frei 08.09.2026, 14:00 Uhr

i Frischer Asphalt auf der L 3397/L 340: Die Bauarbeiten gehen voran. Thorsten Stötzer

An der Sanierung der Landesstraße zwischen Lorch und Ransel wurde seit März 2025 gearbeitet. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 4 Millionen Euro.

Demnächst haben die Einwohner in Sauerthal wieder freie Fahrt in alle gewohnten Richtungen. Nach rund eineinhalb Jahren wird die für sie relevante Landesstraße zwischen Lorch und Ransel wieder befahrbar. Die Straße werde am Donnerstag, 10. September, „im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben“, teilt Hessen-Mobil auf Nachfrage mit.







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