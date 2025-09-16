Mit der Partyband Bayernmän endete das Heimatfest in Singhofen am Montag. Die fünf Musiker sorgten beim Frühschoppen an der Bäderstraße noch einmal bis zum Abend für ein gut besetztes Festzelt und jede Menge Stimmung. Am Vormittag hatte traditionell der Spielmannszug Singhofen den Feiertag eröffnet. Ortsbürgermeister Detlef Paul freute sich über die vielen Feierlaunigen und würdigte den rührigen und stets einsatzbereiten Musikverein, der dieses Jahr 50-jähriges Bestehen feiert und dessen Gründer. Wolfgang Kienle von der Firma Eierle, seit vielen Jahren Zeltbetreiber fürs Heimatfest und selbst begeisterter Musikant, lud die zuverlässige Musikgruppe zu einem fröhlichen Jubiläumstreffen auf die Eisbahn in Bad Schwalbach ein. Dann war Party pur angesagt. Im Nullkommanichts trieb das Party-Quintett aus Nordbayern Stimmung und Menschen in die Höhe. Ein tolles Finale für das friedliche und fröhliche Volksfest.