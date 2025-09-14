Eine traditionelle Veranstaltung wartet in diesem Jahr mit etlichen Innovationen auf. Das Heimatfest in Singhofen erweist sich dadurch erneut als Publikumsmagnet, der für alle Altersklassen etwa zu bieten hat.

Mit einigen Neuerungen wartet das Singhofener Heimatfest in diesem Jahr auf. Der traditionell tollen Stimmung tut das keinen Abbruch, im Gegenteil: das Festzelt unter dem Einrichdom war zum Auftakt schon lange nicht mehr so gefüllt. Auf dem neu gestalteten Marktplatz herrschte trotz mancher Wolke eitel Sonnenschein.

„Der Kuchen war zu gut und zu billig“, sagt Helga Winkler. Sie ist einer der rund 100 Menschen, die schon am Samstagmittag das Angebot dankbar annehmen, Kaffee und Kuchen zu genießen. Derweil startete an der Grundschule der Luftballonumzug, mit dem das Fest alljährlich beginnt. Auch der nimmt einen neuen Weg, um angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Spielmannszug Singhofen pünktlich zum Fassbieranstich vor dem Zelt anzukommen. Dann fliegen rund 200 der bunten Heimatfestboten gen Norden.

i Einige Neuerungen gab es zum Auftakt des Singhofener Heimatfestes. So nahm etwa der Luftballonumzug mit mehr als 200 bunten Festboten und angeführt vom Spielmannszug eine neue Route. Fotos: Matern Bernd-Christoph Matern

Mit Gutscheinen prämiert Ortsbürgermeister Detlef Paul die Kinder, deren Luftballons vergangenes Jahr die längste Strecke zurücklegten. Der weiteste vom dreijährigen Paul flog 566 Kilometer weit bis hinter Hamburg; ins 520 Kilometer von Singhofen entfernte Amaney in Frankreich schaffte es der von der fünfjährigen Malie. „Wir freuen uns auf drei schöne Tage“, eröffnet Paul das bunte Treiben an der Bäderstraße. Rückendeckung erhält er von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser, der diesmal trocken davon kommt, als Beigeordnete Ira Strack mit vier Schlägen das Fass gekonnt ansticht. Der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel agiert als „zapfende Honorarkraft“.

Anders als in Vorjahren ist währenddessen das Festzelt schon mit Kaffeetrinkern besetzt. 30 Kuchen spendeten Singhofener Privatbäcker dafür. „Ich finde es in Ordnung, mal etwas Neues auszuprobieren“, sagt Hans-Werner Heuser, der mit seiner Frau für Nussecken sorgte. „Lass die jungen Leute mal machen!“, lautet sein Credo. Was übrig bleibt, geht nebenan in die Heimatstuben. Kaffee und Kuchen für die Älteren und tolle Hits für die Kleinen. Der Singhofener Nachwuchs nutzt die erstmalig angebotene Kinder-Disco zu ausgelassenem Tanz vor der Bühne, während die Erwachsenen vor dem Zelt auf Gemeindekosten noch Freibier genießen. Eine gelungene Premiere.

i Tolle Stimmung bescherte die Band Betobe im Festzelt. Am Montag will es die bayrische Partyband „Bayernmän“ beim Frühschoppen krachen lassen. Bernd-Christoph Matern

Am Abend übernimmt die Partyband Betobe das Stimmungsruder im gut gefüllten Festzelt. Bekannte Hits bringen schnell in Schwung, treiben Stimmungswütige auf die Bänke und Tanzhungrige nach vorn. Früher als sonst startet der Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Mitwirkung des gemischten Chors „ConCHORdia“. Und auch diese Neuerung trifft auf gute Resonanz: für das erstmalige „Marktfrühstück“ zeigt sich die traditionelle Partylounge mit mehr als 200 Frühstücksgästen gut besetzt, eine lange Schlange bildet sich am leckeren Büfett. Eine zünftige Stärkung sogar mit Rührei für den Festzug am Nachmittag.