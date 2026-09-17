Am Sonntag, 20. September, geht es in der VG Bad Ems-Nassau zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Wir sprachen mit den beiden Kandidaten Manuel Minor und Oliver Krügel über ihre Aussichten für den zweiten Wahlgang.
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In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steht die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Im ersten Wahlgang am 6. September lag Oliver Krügel (CDU) mit 47,5 Prozent vorn, Manuel Minor folgte auf dem zweiten Platz. Der parteilose Kandidat, der von der SPD, den Grünen und der Linken unterstützt wird, kam auf 37,4 Prozent der Stimmen.