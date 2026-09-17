Entscheidung fällt am Sonntag
Stichwahl VG BEN: Krügel und Minor zuversichtlich
Manuel Minor und Oliver Krügel gehen mit Zuversicht in die kommende Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde
Manuel Minor und Oliver Krügel gehen mit Zuversicht in die kommende Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Beide hoffen auf den entscheidenden Sprung über die 50-Prozent-Marke.
Andreas Galonska

Am Sonntag, 20. September, geht es in der VG Bad Ems-Nassau zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Wir sprachen mit den beiden Kandidaten Manuel Minor und Oliver Krügel über ihre Aussichten für den zweiten Wahlgang.

Lesezeit 2 Minuten
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steht die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Im ersten Wahlgang am 6. September lag Oliver Krügel (CDU) mit 47,5 Prozent vorn, Manuel Minor folgte auf dem zweiten Platz. Der parteilose Kandidat, der von der SPD, den Grünen und der Linken unterstützt wird, kam auf 37,4 Prozent der Stimmen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren