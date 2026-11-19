Limburg steht vor einem Richtungsentscheid: Der Haushaltsentwurf bringt höhere Abgaben und neue Kredite. In den kommenden Wochen entscheiden Stadtverordnete über große Investitionen und das Schicksal der städtischen Finanzen.
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Keine höheren Steuern, keine höheren Gebühren, keine neuen Schulden in Limburg: Das war einmal. Oder, wie Bürgermeister Marius Hahn (SPD) es formuliert: „die schönen Jahre“ sind vorbei. Geht es nach Hahns Haushaltsentwurf 2027, den er am Montagvormittag der Presse und am Abend den Stadtverordneten vorgestellt hat, sollen im nächsten Jahr die Steuern steigen: Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Grundsteuer B für Grundstückseigentümer, ...