Haushaltsentwurf vorgestellt Steuererhöhungen und Neuverschuldung in Limburg 2027 Stefan Dickmann 19.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Farbe Rot passt zum Deckblatt für den Haushaltsentwurf 2027, den Bürgermeister Marius Hahn (SPD) in seinem Büro im Stadthaus in den Händen hält. Die Stadt Limburg hat vor, sich in den nächsten Jahren massiv zu verschulden, und würde rote Zahlen schreiben. Stefan Dickmann

Limburg steht vor einem Richtungsentscheid: Der Haushaltsentwurf bringt höhere Abgaben und neue Kredite. In den kommenden Wochen entscheiden Stadtverordnete über große Investitionen und das Schicksal der städtischen Finanzen.

Keine höheren Steuern, keine höheren Gebühren, keine neuen Schulden in Limburg: Das war einmal. Oder, wie Bürgermeister Marius Hahn (SPD) es formuliert: „die schönen Jahre“ sind vorbei. Geht es nach Hahns Haushaltsentwurf 2027, den er am Montagvormittag der Presse und am Abend den Stadtverordneten vorgestellt hat, sollen im nächsten Jahr die Steuern steigen: Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Grundsteuer B für Grundstückseigentümer, ...







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