Im Nebel setzte vor 80 Jahren ein Spähtrupp der US-Army von Boppard nach Kamp-Bornhofen über und befreite so die Rheingemeinde von den Nazis. Daran erinnert jetzt eine Stele am Rhein. Ein Stück Geschichte, das auch fürs Heute relevant ist.

Mutig setzt Pfarrer Josef Knoth mit drei Begleitern in einem Kahn über den Rhein nach Boppard, in ernster Gefahr, dafür von den Nazis ermordet zu werden, bevor er seine Mission erfüllen kann. Doch die Mission gelingt. Er überzeugt die amerikanische Militärführung auf Bopparder Seite von der friedlichen Einstellung seines Heimatdorfes am Rhein und bewahrt die Kamper vor weiterem Unheil. Denn in der vorangegangenen Nacht hatte die US-Army bereits das Kamper Ufer erreicht. An diese Überfahrt und an das Übersetzen der amerikanischen Truppen über den Rhein am „Kamper Gies“ erinnert jetzt eine Stele, die zum 80. Jahrestag des Rheinübergangs der amerikanischen Truppen zwischen Filsen und Kamp-Bornhofen errichtet wurde und ein wichtiger Teil der Aufarbeitung deutscher Geschichte ist.

Darüber waren sich auch die Anwesenden einig, darunter auch der Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, Hendrik Hering. „Trotz aktuell schwieriger Verhältnisse mit den USA sollten wir nicht vergessen: Amerika hat uns befreit. Viele Amerikaner haben ihr Leben gelassen, um uns von den Nazis zu befreien und uns die Demokratie zu bringen“, betonte er die Aktualität des Themas. Gerade jetzt sei es besonders wichtig, sich seiner Geschichte gewahr zu sein und diese aufzuarbeiten: „Wir müssen auch der jungen Generation klarmachen, dass Geschichte auch im eigenen Ort stattgefunden hat“, so der Landespolitiker, der aus diesem Grund auch dem Verein für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen einen großen Dank aussprach, auf dessen Initiative die Stele entstanden ist. Seit vielen Jahren recherchierte man im Verein die Details des historischen Rheinübergangs, sammelte Daten und Fotos, um die Ereignisse interessant zusammenfassen zu können.

i Wenn der Rhein heute friedlich an Boppard und Kamp-Bornhofen vorbeizieht, kann man schnell vergessen, dass auch hier am "Kamper Gies" die US-Army sich den Nazis entgegenstellte und der Region Frieden und Demokratie brachte. Marta Fröhlich

So berichtete Markus Kalkofen, Erster Vorsitzender des Vereins, von der Nacht zum 25. März 1945, als ein amerikanischer Spähtrupp von Boppard aus übersetzte, um das Gelände zu sichern und so auch den Kampern Frieden zu bringen. Es folgten Bataillone, schweres Kriegsgerät und Fahrzeuge, die über die von den Alliierten errichtete Pontonbrücke über den 300 Meter breiten Rhein geschafft wurden. Der Standort Boppard/Kamp-Bornhofen schien für die amerikanische Militärführung nicht ganz unwichtig gewesen zu sein, schließlich sei General George S. Patton selbst zum Einsatzort geflogen, um sich über den Fortschritt der Operation zu informieren, konnte der ebenfalls zur Steleneinweihung anwesende Roger Lewentz berichten.

Auf großen Widerstand sind die US-Truppen nicht gestoßen, wahrscheinlich gingen die Deutschen davon aus, dass der Standort aufgrund seiner schwierigen Topografie zwischen den Rheinhängen für die feindlichen Streitmächte nicht relevant sei. Und doch war der Übergang bei Kamp-Bornhofen wichtig bei der Überwindung des natürlichen Grenzwalls Rhein auf dem Weg zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai.

i Ein besonderer Moment der Freundschaft: Steven Steininger von der US Army heftet Markus Kalkofen, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen, einen Pin mit den beiden Nationalflaggen ans Revers. Marta Fröhlich

Dass man als Kamper auf dieses Ereignis dankbar zurückblicke, das betonte auch der Vereinsvorsitzende Kalkofen nochmals deutlich, zumal er selbst als ehemaliger Zeitsoldat auf die aktuelle Entwicklung der Weltpolitik mit Sorge blickt, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt. „Ich war zu einer Zeit beim Militär, wo Frieden herrschte und wir davon ausgingen, das werde so bleiben“, sagt er. Das sei heute anders und deshalb umso wichtiger, dass man sich an die Geschichte Deutschlands erinnere, vor allem mit Blick auf die so wertvolle Demokratie.

Umso bedeutender empfand er selbst den Moment, als Steven Steininger, Oberstleutnant a.D. der US-Army und als US Forces Liasion Officer in Mainz stationiert, ihm mit freundschaftlich-herzlichem Handschlag einen Pin mit der deutschen und amerikanischen Flagge ans Revers heftete. „Unsere Völker sind seit mehr als 80 Jahren Freunde, die Deutschen bilden bei uns die größte Minderheit in den USA, wir sind und bleiben verbunden“, betonte Steininger – ein Zeichen enger Freundschaft auch in Zeiten politischer Schieflagen.