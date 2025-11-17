Historiker gewürdigt Stein-Denkmäler: Nassauer Geschichte greifbar gemacht 17.11.2025, 18:00 Uhr

Der Historiker und Pädagoge Meinhard Olbrich war 46 Jahre lang Vorsitzender des Nassauer Geschichtsvereins. Nun ist das letzte Werk des im Mai verstorbenen Forschers erschienen, bei dem Denkmäler über den Freiherrn vom Stein im Mittelpunkt stehen.

Freiherr vom und zum Stein und die Stadt Nassau sind untrennbar miteinander verbunden. In der Schriftenreihe des Nassauer Geschichtsvereins ist nun ein neuer Band über die Stein-Denkmäler erschienen. Bei der Vorstellung wurden Leben und Werk des langjährigen Vorsitzenden Meinhard Olbrich gewürdigt.







