Vorhersage am Mittelrhein Steigende Pegel am Rhein: Wie sich die Lage entwickelt Mira Zwick 20.02.2026, 14:00 Uhr

i In Braubach schwappt am Freitagmittag der Rhein über die Uferkante. Mira Zwick

Der Pegel am Rhein steigt, hier und da verlässt der Fluss sein Bett. Doch die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz gibt fürs Wochenende Entwarnung.

Regen, Schnee, steigende Temperaturen: Das Wetter der vergangenen Tage ließ den Rheinpegel kontinuierlich steigen. Hier und da schwappen Wellen über die Uferkante. Doch die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz geben fürs Wochenende weitgehend Entwarnung: Am Freitag, 12 Uhr, wurden am Pegel Kaub 440 Zentimeter gemessen, Tendenz fallend.







