Vorhersage am Mittelrhein
Steigende Pegel am Rhein: Wie sich die Lage entwickelt
In Braubach schwappt am Freitagmittag der Rhein über die Uferkante.
Mira Zwick

Der Pegel am Rhein steigt, hier und da verlässt der Fluss sein Bett. Doch die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz gibt fürs Wochenende Entwarnung.

Lesezeit 1 Minute
Regen, Schnee, steigende Temperaturen: Das Wetter der vergangenen Tage ließ den Rheinpegel kontinuierlich steigen. Hier und da schwappen Wellen über die Uferkante. Doch die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz geben fürs Wochenende weitgehend Entwarnung: Am Freitag, 12 Uhr, wurden am Pegel Kaub 440 Zentimeter gemessen, Tendenz fallend.

