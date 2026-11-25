Landrat greift Kontroverse auf Steht der heilige Nepomuk in Balduinstein „richtig“? Johannes Koenig 25.11.2026, 06:00 Uhr

i Der heilige Nepomuk schaut in Balduinstein auf die Lahn und dreht Passanten den Rücken zu. Johannes Koenig

Gute Laune herrschte bei der Feierstunde zur offiziellen Eröffnung der neuen Lahnbrücke in Balduinstein. Für Gesprächsstoff sorgte dennoch ein Thema, das Land Jörg Denninghoff in seinem Grußwort aufgriff.

Strahlende Gesichter in Balduinstein: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die neue Lahnbrücke mit einer Feierstunde für den Verkehr eröffnet. Damit verbindet die K25 Balduinstein und Langenscheid wieder auf einem direkten Weg. Wer dabei den Neubau überquert, kommt an zwei Statuen vorbei.







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