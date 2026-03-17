Vierteljahrhundert für ver.di Stefan Schneider berichtet über Gewerkschaftsarbeit Rolf Goeckel 17.03.2026, 12:00 Uhr

i Stefan Schneider ist seit 25 Jahren Vorsitzender des ver.di-Ortsverbands Limburg. Rolf Goeckel

Manche Menschen engagieren sich über Jahrzehnte hinweg. Einer von ihnen ist Stefan Schneider. Er ist Vorsitzender von ver.di in Limburg. Wie sich die Gewerkschaftsarbeit in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, berichtet er uns.

Vor fast 25 Jahren, am 8. September 2001, wurde der ver.di-Ortsverband Limburg gegründet – als erster Ortsverband Deutschlands der sechs Monate zuvor neu gegründeten „Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft“. Der Mann der ersten Stunde war der Elzer Stefan Schneider (62), der die Geschicke von ver.







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