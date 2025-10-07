Bereichernder Abend Stefan Jürgens begeistert im Marmorsaal Ulrike Bletzer 07.10.2025, 18:00 Uhr

i Stefan Jürgens begeisterte im Bad Emser Marmorsaal mit seiner Leseperformance „Nenn es Liebe - mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten." Bletzer Ulrike

„Mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“: Unter diesem Titel lud der auch aus dem TV bekannte Comedian Stefan Jürgens nach Bad Ems. Die Zuschauer waren begeistert.

Man nehme Liebesgedichte unterschiedlichster Autoren, gebe einige aus eigener Feder dazu, trage darüber hinaus am Flügel einschlägige Lieder vor – und fertig ist ein Abend, der es in sich hat. So geschehen, als Stefan Jürgens im Rahmen des Lahnfestivals „Gegen den Strom“ im Bad Emser Marmorsaal auftrat: Die Rezeptur, nach der der Schauspieler, Musiker und Lyriker sein Bühnenprogramm „Nenn es Liebe“ mischte, mundete, um es vorwegzunehmen, ...







