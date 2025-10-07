„Mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“: Unter diesem Titel lud der auch aus dem TV bekannte Comedian Stefan Jürgens nach Bad Ems. Die Zuschauer waren begeistert.
Lesezeit 3 Minuten
Man nehme Liebesgedichte unterschiedlichster Autoren, gebe einige aus eigener Feder dazu, trage darüber hinaus am Flügel einschlägige Lieder vor – und fertig ist ein Abend, der es in sich hat. So geschehen, als Stefan Jürgens im Rahmen des Lahnfestivals „Gegen den Strom“ im Bad Emser Marmorsaal auftrat: Die Rezeptur, nach der der Schauspieler, Musiker und Lyriker sein Bühnenprogramm „Nenn es Liebe“ mischte, mundete, um es vorwegzunehmen, ...