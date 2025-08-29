Am 20. September 2025 findet die deutschlandweite „TwinWin-Aktion statt. An diesem Tag können sich Interessierte in teilnehmenden Tattoo-Studios kostenlos ein spezielles Tattoo, das Twin-Win-Symbol, stechen lassen. Anstelle einer Bezahlung werden Spenden für den Verein Stammzell-Helden sowie die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gesammelt. Zusätzlich kann sich jeder, der möchte, direkt in den Studios typisieren lassen, um herauszufinden, ob er als Stammzellspender infrage kommt.

Stammzellspenden sind für die Krebsforschung von Bedeutung, da sie zum einen lebensrettende Therapien für Blutkrebs und andere Erkrankungen des blutbildenden Systems ermöglichen, indem sie das geschädigte System durch gesunde Spenderzellen ersetzen. Zum anderen ist das Verständnis von Krebsstammzellen entscheidend, da diese als Ursache für die Entstehung von Tumoren und Metastasen gelten und daher neue Ansätze für die Krebsbehandlung liefern können.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Tätowierer Jers aus Osnabrück. „Unsere Tochter Hailey brauchte vor zwei Jahren dringend eine Stammzellenspende. Sie leidet an Mukopolysaccharidosen (MPS) und diese Stammzellenspende hat ihr Leben gerettet“, erzählt Jers und fährt fort: „Stammzellen transplantierte Kinder und deren Familien haben so weit keine Lobby, und das wollen wir ändern.“

Der Osnabrücker hat mit zwei weiteren Elternpaaren sowie zwei Ärzten von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Hamburg den Verein „Stammzell-Helden“ gegründet. Das Twin-Win-Tattoo soll auf die Problematik zu weniger Stammzellspender aufmerksam machen. Es besteht aus drei Elementen: dem Zeichen für Zwilling (englisch: Twin, womit der genetische Zwilling gemeint ist, den es durch die Stammzellspende zu finden gilt), einem DNA-Strang und einer Sanduhr, abstrahiert in einem Symbol.

Bereits jetzt mehr als 200 teilnehmende Tattoo-Studios

Bisher haben sich deutschlandweit bereits mehr als 200 Studios zu der Benefizaktion angemeldet, so auch Corina Jurgahn vom Tattoo-Studio Inkwerk in Holzappel. Sie sagt: „Wir sind in der Tattoo-Szene gut vernetzt. So wurde ich auf die Aktion aufmerksam. Da ich hauptberuflich beim Deutschen Roten Kreuz arbeite, war mir sofort klar, dass ich dieses wichtige Anliegen unterstützen werde“, sagt sie. „Am 20. September bekommt jeder, der möchte, das exklusive Twin-Win-Tattoo gestochen. Das gibt es kostenlos und nur an diesem Tag. Wir bitten lediglich im Gegenzug um eine Spende an die DKMS und die Stammzell-Helden. An diesem Tag werden auch Helfer vom Roten Kreuz anwesend sein, die bei Interessierten einen Typisierungsschnelltest durchführen. Dieser erfolgt einfach über einen Wangenabstrich.“ Wichtig ist ihr zu betonen: „Die meisten Menschen denken immer noch, Stammzellspenden geht nur über das Knochenmark. Tatsächlich wird es in den allermeisten Fällen heute aber unkompliziert über eine Blutspende durchgeführt“, so Jurgahn.

Wie, wann und wo?

Wer sich als Stammzellspender typisieren lassen, etwas für die DKMS spenden und sich sein kostenloses Tattoo stechen lassen will, der kann sich am 20. September zwischen 10 und 18 Uhr im Tattoo-Studio Inkwerk in der Hauptstraße 26 in Holzappel einfinden. Wer weder Tattoo noch eine Typisierung möchte, kann trotzdem etwas spenden. Dazu steht eine Spendenbox bereit. Das Studio hat drei Tätowierer, die an diesem Tag alle vor Ort sind, damit es zu keinen langen Wartezeiten kommt.