Millionen für die Sicherheit
Startschuss für neue Feuerwache in St. Goarshausen
Sie freuen sich über den wichtigen Schritt hin zum neuen Feuerwehrgerätehaus in St. Goarshausen: (von links) Wehrleiter Jörg Pre
Sie freuen sich über den wichtigen Schritt hin zum neuen Feuerwehrgerätehaus in St. Goarshausen: (von links) Wehrleiter Jörg Preißmann, VG-Bürgermeister Mike Weiland, Wehrführer Dirk Jacoby sowie Sebastian Keul vom betreuenden Architekturbüro Keul und Koch.
Mira Zwick

In St. Goarshausen beginnt ein Projekt, über das seit Jahrzehnten gesprochen wird. Jetzt rollt schweres Gerät an. Für die Feuerwehr wird sich alles verändern. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahrzehnten ist er inzwischen Thema: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in St. Goarshausen. Nun wurde ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur neuen Bleibe der Stützpunktwehr genommen: Ganz offiziell wurde nun der Startschuss für die Baureifmachung des auserwählten Grundstücks in der Nastätter Straße gegeben.

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