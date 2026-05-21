In St. Goarshausen beginnt ein Projekt, über das seit Jahrzehnten gesprochen wird. Jetzt rollt schweres Gerät an. Für die Feuerwehr wird sich alles verändern. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahrzehnten ist er inzwischen Thema: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in St. Goarshausen. Nun wurde ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur neuen Bleibe der Stützpunktwehr genommen: Ganz offiziell wurde nun der Startschuss für die Baureifmachung des auserwählten Grundstücks in der Nastätter Straße gegeben.