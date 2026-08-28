Fest in der Kurstadt läuft
Startschuss für den Bartholomäusmarkt in Bad Ems
Die neue Marktkönigin Jaqulin ist zusammen mit ihren beiden Prinzessinnen in Amt und Würden, worüber sich der Hofmarschall und B
Die neue Marktkönigin Jaqulin ist zusammen mit ihren beiden Prinzessinnen in Amt und Würden, worüber sich der Hofmarschall und Bernd Geppert freuen. Der Bartholomäusmarkt ist von ihnen eröffnet worden.
Andreas Galonska

Der Bartholomäusmarkt in Bad Ems hat mit der Übergabe der Insignien der Marktkönigin und deren Worten zur Eröffnung begonnen. Damit kann mitten in der Kurstadt bis Montagabend wieder kräftig gefeiert werden. 

Lesezeit 1 Minute
Das Wetter war nicht optimal, denn pünktlich zur geplanten Eröffnung des Bartholomäumsmarkts in Bad Ems setzte ein sehr kräftiger Schauer mitten in der Kurstadt ein. Frank Ackermann, Zweiter Vorsitzender des Bartholomäusmarktvereins, nahm das aber sportlich: „Wenn es bei der Eröffnung regnet, dann bleiben die nächsten Tage trocken“, so seine optimistische Einschätzung.
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