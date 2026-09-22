Für Musikfans ist die Loreley Deutschlands schönster Rockfelsen. Aber wie erinnern sich die Stars an ihre Konzerte an diesem besonderen Ort? Wir haben bei Genesis, Fury in the Slaughterhouse, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay nachgefragt.
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Seit fünf Jahrzehnten ist die Loreley-Freilichtbühne der spektakuläre Schauplatz für besondere Konzert-Momente. Und das gilt nicht nur für die Fans, die ihren Stars auf der Bühne zujubeln, sondern auch für die Künstler selbst. Ob Genesis oder Fury in the Slaughterhouse, ob Michael Patrick Kelly oder Peter Maffay – sie alle haben ebenfalls tolle Erinnerungen an ihre Auftritte auf Deutschlands schönstem Rockfelsen.