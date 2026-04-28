Hahnstätten stellt sich vor Starkes Zeichen für das Vereinsleben gesetzt Rolf-Peter Kahl 28.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Mitglieder der Marktgesellschaft ließen ihren "Marktschrei" im Verlauf des Tages gleich drei Mal ertönen. Rolf-Peter Kahl

Mit „Hahnstätten stellt sich vor“ setzte die Gemeinde ein wichtiges Zeichen für Vereinsarbeit. Zahlreiche Engagierte stellten ihre Arbeit vor, viele Besucher nutzten das Angebot, um zu spielen, zu plaudern und sich auszutauschen.

Mit einem vielfältigen und lebendigen Infotag hat die Ortsgemeinde Hahnstätten gemeinsam mit ihren Vereinen ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des Vereinslebens gesetzt. Nach der Erstveranstaltung im Jahre 2017 unter dem Motto „Hahnstätten stellt sich vor“ zog die zweite Durchführung wieder viele Besucher auf den Dorfplatz und ins Dorfgemeinschaftshaus.







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