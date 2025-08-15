Nach dem Vorschlag der beiden Ehrenbürger Theo Zwanziger und Robert Wiederstein soll Altendiez an den SPD-Vorsitzenden zur Zeit der Weimarer Republik, Otto Wels, erinnern. Die Altendiezer Bürgermeisterin Petra Hofmann sprach sich unlängst in dieser Zeitung dafür aus. Nun konkretisieren Zwanziger und Wiederstein ihren Vorschlag.

Gefragt nach dem Ursprung seiner Idee, verweist Theo Zwanziger darauf, dass ihm die Aufarbeitung des Nationalsozialismus schon in seiner Zeit als DFB-Präsident wichtig war. „Ich habe die Studie ’Fußball unterm Hakenkreuz’ in Auftrag gegeben, aus der als Ergebnis der Julius-Hirsch-Preis entstand“, erinnert sich Zwanziger. Die Studie sei im Verband auf Widerstand gestoßen, denn der DFB begreife sich als unpolitisch. „Es geht aber nicht um Politik, es geht um die Wahrheit. Es geht darum, die Erinnerungskultur lebendig zu halten, darum, jungen Menschen zu vermitteln, wohin Rechtsradikalismus führt, und darum, sie zu befähigen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden“, sagt Zwanziger. Daher sei sein gemeinsamer Vorstoß mit Robert Wiederstein nur eine Fortführung seines damaligen Engagements.

Auch in scheinbar aussichtslosen Situationen Mut beweisen

Otto Wels, der 1933 im Reichstag für seine Fraktion das Ermächtigungsgesetz abgelehnt hatte, sei ein Beispiel dafür, dass man auch in scheinbar aussichtslosen Situationen Mut beweisen muss, so der ehemalige DFB-Präsident. Der SPD-Politiker habe ihn schon immer fasziniert. Angesprochen auf seine eigene Mitgliedschaft in der CDU, sagt Zwanziger: „Die SPD war nun mal die einzige Partei, die im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Die Kommunisten saßen größtenteils im KZ. Heute geht es um mehr als um Parteipolitik. Es geht um die Demokratie. Egal, ob CDU, SPD, Grüne oder Die Linke, wir sind keine Feinde, sondern demokratische Wettbewerber.“

Geplant ist eine Kooperation mit der Privatschule Oranien-Campus in Altendiez. In einem von den Schülern erarbeiteten Projekt soll ein auf dem Campus liegender Verbindungsweg, der vom Busparkplatz zum Schulhof führt, nach Otto Wels benannt werden. Am Ende dieses Weges soll eine digitale Präsentation über Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus Widerstand leisteten, stattfinden.

Eine Person, die es neben Otto Wels wert wäre, beleuchtet zu werden, ist nach Ansicht des ehemaligen Bürgermeisters Robert Wiederstein der Altendiezer Sozialdemokrat Anton Krebs. „Er wurde verfolgt und hat durch die Nazis seine Arbeit verloren“, erzählt Wiederstein. „Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er den Franzosen dabei geholfen, im Zuge der Entnazifizierung jene Mitläufer aus Altendiez, die NSDAP-Mitglieder waren, von den Überzeugungstätern zu unterscheiden.“

Ohne mutige Demokraten keine Demokratie

Der Direktor des Oranien-Campus, Jens Feld, betont: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben in Altendiez bislang zu wenig Erinnerungskultur. Die ist für die Erziehung zur Demokratie aber wichtig. Und diese findet auch an Schulen statt, wo Kinder zu mutigen Demokraten erzogen werden. Denn ohne sie gibt es keine Demokratie.“ Auch Feld sieht in Otto Wels ein Paradebeispiel eines solch mutigen Demokraten. Ihm ist jedoch wichtig, dass er ein dauerhaftes Projekt zur Erinnerungskultur an seiner Schule etabliert, das über die begleitende Projektarbeit für eine Benennung eines Weges hinausgeht. Ebenfalls wichtig ist ihm, dass dies in enger Abstimmung mit den Schulgremien wie dem Schulelternbeirat, dem Fachteam und der Generalversammlung geschieht.

Da sich der Weg, der nach Otto Wels benannt werden soll, zur Hälfte im Eigentum des Oranien-Campus und zur anderen Hälfte im Eigentum der VG Diez befindet, kann eine Benennung nach Otto Wels laut Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung nur „inoffiziellen“ Charakter haben. Hier kommt der Vorschlag Robert Wiedersteins zur Anbringung einer Plakette ins Spiel. Wiederstein war maßgeblich an der Umwidmung des Altendiezer Kriegsdenkmals in ein Antikriegsdenkmal beteiligt und hatte die Anbringung einer Plakette parallel zur Idee einer Straßenbenennung aufgeworfen.