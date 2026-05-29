Amtsgericht Diez Stalking? Verfahren gegen 29-Jährigen eingestellt Thorsten Kunz 29.05.2026, 17:00 Uhr

Hintergrund eines aktuellen Prozesses wegen Nötigung vor dem Diezer Amtsgericht sind Familienstreitigkeiten. Nun gab es eine Entscheidung.

Eingestellt wurde vor dem Amtsgericht Diez ein Verfahren wegen angeblicher Nötigung beziehungsweise Stalkings gegen einen 29-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez. Nach dem Tod seiner Großmutter – so der ursprüngliche Vorwurf der Anklage – sollte der Beschuldigte über mehrere Wochen fast täglich (teilweise mehrfach am Tag) am Haus seiner verstorbenen Oma vorbeigefahren sein, vor dem Fenster gestanden und hineingesehen sowie Kameraaufnahmen vom ...







Artikel teilen

Artikel teilen