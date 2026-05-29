Hintergrund eines aktuellen Prozesses wegen Nötigung vor dem Diezer Amtsgericht sind Familienstreitigkeiten. Nun gab es eine Entscheidung.
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Eingestellt wurde vor dem Amtsgericht Diez ein Verfahren wegen angeblicher Nötigung beziehungsweise Stalkings gegen einen 29-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez. Nach dem Tod seiner Großmutter – so der ursprüngliche Vorwurf der Anklage – sollte der Beschuldigte über mehrere Wochen fast täglich (teilweise mehrfach am Tag) am Haus seiner verstorbenen Oma vorbeigefahren sein, vor dem Fenster gestanden und hineingesehen sowie Kameraaufnahmen vom ...