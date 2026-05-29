Amtsgericht Diez
Stalking? Verfahren gegen 29-Jährigen eingestellt

Hintergrund eines aktuellen Prozesses wegen Nötigung vor dem Diezer Amtsgericht sind Familienstreitigkeiten. Nun gab es eine Entscheidung.

Lesezeit 2 Minuten
Eingestellt wurde vor dem Amtsgericht Diez ein Verfahren wegen angeblicher Nötigung beziehungsweise Stalkings gegen einen 29-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez. Nach dem Tod seiner Großmutter – so der ursprüngliche Vorwurf der Anklage – sollte der Beschuldigte über mehrere Wochen fast täglich (teilweise mehrfach am Tag) am Haus seiner verstorbenen Oma vorbeigefahren sein, vor dem Fenster gestanden und hineingesehen sowie Kameraaufnahmen vom ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren