Ein schierer Raubzug durch die Großregion wird einem 29-Jährigen am Koblenzer Landgericht vorgeworfen. Mehr als 170 Drohnen, wertvolle Technik und Geld soll er bei Einbrüchen gestohlen haben. Dabei brach er auch in das Oranienbad in Diez ein.
Lesezeit 2 Minuten
Auf große Diebestour soll ein 29-Jähriger gegangen sein, als er von Dezember 2024 bis März dieses Jahres in diverse Büro- und Gewerbegebäude in der Region von Ludwigshafen über Mainz und Bad Kreuznach bis Diez einbrach und sich ordentlich bereichern wollte.