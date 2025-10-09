Prozess in Koblenz Stahl 29-Jähriger Bundeswehr-Drohnen? 09.10.2025, 12:00 Uhr

i Ein Bild der Verwüstung bot sich im Tresorraum des Oranienbades im Februar. Der mutmaßliche Täter steht nun in Koblenz vor Gericht. Johannes Koenig

Ein schierer Raubzug durch die Großregion wird einem 29-Jährigen am Koblenzer Landgericht vorgeworfen. Mehr als 170 Drohnen, wertvolle Technik und Geld soll er bei Einbrüchen gestohlen haben. Dabei brach er auch in das Oranienbad in Diez ein.

Auf große Diebestour soll ein 29-Jähriger gegangen sein, als er von Dezember 2024 bis März dieses Jahres in diverse Büro- und Gewerbegebäude in der Region von Ludwigshafen über Mainz und Bad Kreuznach bis Diez einbrach und sich ordentlich bereichern wollte.







Artikel teilen

Artikel teilen