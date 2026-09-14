Tempolimit im Wohngebiet? Staffel: Wenn der Bus kommt und das Geschirr klirrt Stefan Dickmann 14.09.2026, 14:00 Uhr

i Noch fährt die Stadtbuslinie 26 durch die Karlsbader Straße im Limburger Stadtteil Staffel. Das wird sich von spätestens Ende Oktober 2026 an ändern. Stefan Dickmann

Fahren die Busse so schnell durch den Limburger Ortsteil Staffel, dass das Geschirr in den Küchenschränken klirrt? Das ist gerade Thema im Ort – und auch im Ortsbeirat. Die Messungen zeigen aber eine andere Realität.

Klirrende Gläser im Schrank, in einem Fall sogar angeblich Risse in der Hausfassade und schon frühmorgens ungewöhnlicher Verkehrslärm: Seit mehr als einem Jahr fahren die Busse der neuen Stadtlinie auch durch viele Wohnstraßen in den Stadtteilen. Vor allem in Staffel sind einige Anwohner schwer genervt, weil nach ihrer Wahrnehmung die Busse der Linie 26 zu schnell fahren.







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