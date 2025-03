Wie sicher lebt man im Landkreis Limburg-Weilburg? Ist das subjektive Sicherheitsgefühl richtig, wonach Obacht geboten ist vor allem in Abendstunden in sogenannten „Angsträumen“? Was sagen die offiziellen Zahlen? Diese Woche hat das Polizeipräsidium Westhessen Bilanz für das Jahr 2024 gezogen. Das Resultat: Im Bereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg wurden für das Jahr mit 7757 Straftaten deutlich weniger (minus 1009) als im Vorjahr erfasst. Der Rückgang der Fallzahlen beträgt 11,5 Prozent. Ein zweites Ergebnis, das für die Polizeiführung in Limburg und Wiesbaden damit zusammenhängt: die Waffenverbotszone in Limburg – wie übrigens auch in Wiesbaden – und die verstärkten Kontrollen zeigen ihre Wirkung.

41 Seiten Statistik

Sechs Kernaussagen zur Lage in Westhessen lassen sich treffen, einer Region mit 1,1 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Insgesamt stiegen die Fallzahlen bei der Polizei Westhessen unwesentlich um 288 auf 53.491. Eine Größenordnung, die bei den statistischen Abgrenzungsproblemen, die die Polizei hat, verkraftbar ist. Das ist wenigstens stabil. Einen Rückgang hat die Polizei bei der Jugendkriminalität in Wiesbaden und in Limburg festgestellt. Das ist ein Erfolg. Die Zahl der Wohnungseinbrüche blieb weiter unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Noch ein Erfolg. Und schließlich: Für die Sicherheitsfachleute war die Einrichtung der Waffenverbotszone in Limburg ein „Erfolg“, so die stellvertretende Polizeipräsidentin Susanne Stewen.

Was Stewen allerdings nicht gefällt: die Aufklärungsquote. Sie lag 2023 noch bei 60,7 Prozent, sank jetzt auf 55,4 Prozent. Statistische Abgrenzungsprobleme mit Alt-Fällen, die erst dann in die Übersichten eingehen, wenn sie erledigt sind, sind keine hinreichende Erklärung. Was auch nicht befriedigend ist: Die Gewalt gegen Einsatzkräfte verharrt auf einem hohen Niveau, so Stewen, und es gab einen „historischen Höchststand bei den Opferzahlen“.

Welche Rolle spielt der Kreis Limburg-Weilburg innerhalb des Präsidiums Westhessen, wenn es um die Kriminalitätszahlen geht? Eigentlich eine untergeordnete. Liegen die Häufigkeitszahlen – das sind die Fallzahlen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – in Hessen bei 6046, so zählt das Polizeipräsidium Westhessen 4709 Fälle. Limburg liegt dann noch einmal unter diesem Durchschnitt bei 4415; Wiesbaden übrigens sticht als Landeshauptstadt mit 7216 Fällen heraus. Welche Rolle spielte dabei die Kriminalität von „Nicht-Deutschen“? Polizeidirektorin Mona Mai und Pressesprecher Carsten Werner haben auch hierzu Zahlen: 2024 waren von 3740 Verdächtigen 1327 „Nichtdeutsche“, das sind 35.5 Prozent.

i Dieses Schild weist auf die Waffenverbotszone rund um den Limburger Bahnhof hin. Stefan Carsten Dickmann. Stefan Dickmann

Wichtig für das Bild von Kriminalität sind dabei natürlich auch die Delikt-Arten. Nur so wird die Relevanz der Sicherheitslagen deutlich. Die wichtigste Zahl vorab: Von der Gesamtzahl der 7757 Fälle in Limburg-Weilburg fielen 3944 Fälle in die Kategorien „Diebstähle und Vermögens- und Fälschungsdelikte“. Das sind etwas mehr als 50 Prozent. Weitere schwergewichtige Deliktgruppen waren die Körperverletzung (942 Fälle), Straftaten gegen die persönliche Freiheit (608) und Sachbeschädigung (676). Rauschgiftdelikte (247), Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (227), Raub und räuberische Erpressung (36) und Straftaten gegen das Leben hatten deutlich geringere Fallzahlen.

Präsenz auf der Straße aufrechterhalten

„Erfreulicherweise“, so Stewen, „ist gerade die Gewaltkriminalität im Zuständigkeitsbereich Limburg-Weilburg zurückgegangen“. Und: Mit einer Aufklärungsquote von 82,7 Prozent bei der Gewaltkriminalität liegt der Landkreis Limburg-Weilburg an der Spitze in Westhessen. Auch im Bereich der Straßenkriminalität setzt sich die Polizeidirektion mit einem Minus von 149 Fällen (minus 10,5 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr bei gleichzeitiger hoher Aufklärungsquote vom steigenden Trend ab. Mona Mai: „Wir werden die Präsenz auf der Straße aufrechterhalten.“

Diese Erfolge führt die Abteilungsleiterin Stefanie König auch auf die Innenstadtoffensive der Polizei zurück. Stärkere Kooperation gegen diese Gewalt- und Straßenkriminalität, stärkere Präsenz von Ordnungshütern in der Öffentlichkeit, insgesamt ein erhöhter Kontrolldruck in den Innenstädten und dann schließlich auch die Waffenverbotszone in Limburg – viele Maßnahmen zeigen offensichtlich Wirkung. In Wiesbaden wurde 2024 eine vierstellige Anzahl von Menschen kontrolliert und dabei 32 Messer sichergestellt. In Limburg kam es bei 44 Kontrollen durch Stadt- und Landespolizei zu insgesamt neun Sicherstellungen, davon sechs Messer.

In Limburg waren im vergangenen Jahr 35 Delikte registriert worden – vom schweren Raub bis hin zur gefährlichen Körperverletzung oder Bedrohungen – bei denen vor allem Messer im Spiel waren. Ein Problem mit der öffentlichen Wahrnehmung dieser Taten sieht Stefanie König: „Eine objektive Betrachtung der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung ist wichtig, um nicht unbegründete Ängste innerhalb der Bevölkerung unnötig zu schüren. Besondere Einzelfälle haben in der Vergangenheit wiederholt zu öffentlichen Diskussionen über die Sicherheit in Limburg geführt. Da ist es wichtig, dass es nicht zu Verallgemeinerungen kommt.“